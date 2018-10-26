Навальный требует изъять дачу у главы Росгвардии Золотова

Согласно ранее опубликованному расследованию ФБК, Виктор Золотов владеет недвижимым имуществом на сумму более 663 млн рублей. В частности, в 2002 году он купил дачу в поселке Калчуга Малая размером более 200 квадратных метров, ранее в здании жила семья министра торговли СССР Анастаса Микояна, писал ФБК.

"Все что есть у Золотова — это незаконное обогащение. Но эта дача — это принципиальный случай", — говорит Навальный. По его словам, это государственная дача, которую Золотов "непонятно каким образом приватизировал".

Ранее ФБК выпустил расследование о поставке продуктов для Росгвардии, в котором говорилось, что цены на них завышены в разы. После этого Золотов вызвал оппозиционера на дуэль, Навальный после освобождения из-под ареста вызов принял и предложил провести дебаты на телевидении. От этого Золотов отказался.