Навальный сообщил о приостановке расследования нападения на него

Полиция приостановила расследование уголовного дела о нападении на оппозиционера Алексея Навального, в ходе которого оппозиционера облили зеленкой. Это следует из документа, который адвокату оппозиционера прислали из прокуратуры Москвы.

Скан документа Навальный выложил на своем сайте. В нем говорится, что дознание приостановлено в связи с тем, что полиция не сумела установить, кто участвовал в нападении. Также прокуратура информирует, что не планирует передавать дело в Следственный комитет, как того просил оппозиционер.