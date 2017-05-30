Навальный рассказал, как российский олигарх приватизировал металлургические комбинаты

Оппозиционер Алексей Навальный ответил миллиардеру Алишеру Усманову на обвинения во лжи. Навальный рассказал о том, как предприниматель строил свой бизнес в 1990-х.

Навальный указал на то, что Усманов, рассказывая про свой бизнес, ссылается на события ”последних лет десяти”. ”Дело в том, что Алишер Бурханович рассказывает нам свою историю с середины”, — написал Навальный в своем блоге. Оппозиционер отметил, что для ответа Фонд борьбы с коррупцией изучил ”2000 страниц ежегодных отчетов, протоколов и других документов”.

В 1995​ году была создана инвестиционная компания ”Интерфин”, директором которой стал Алишер Усманов. 40% ”Интерфина” с момента основания принадлежало британской фирме Middlesex Holding plc, которая занималась скупкой продукции Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК), пишет Навальный.

В 1996 году британская компания получила ”эксклюзивные права на экспорт и дистрибуцию желе​за ОЭМК”, купив офшор DRI за £3 млн. Владельцем офшора, по утверждению Навального, был Алишер Усманов. Он создал DRI незадолго до его продажи, потом заключил эксклюзивный контракт на экспорт продукции ОЭМК, а на следующий день продал DRI британской Middlesex Holding.

В Middlesex Holding с 1993 года Усманову принадлежало ”примерно 2% акций”, также отмечает оппозиционер.

В 1997 году Усманов был назначен вице-президентом Middlesex Holding, после чего компания начала увеличивать прямую долю в ОЭМК. В 1998 году ей принадлежало 14,5% оскольского комбината, утверждает Навальный. Также британская компания в 1998 году купила 2% Лебединского горно-обогатительного комбината (ЛебГОК). В том же году консорциум ОЭМК и компании ”Интерфин” приобрели 41% Лебединского ГОКа.

Параллельно с деятельностью в должности директора ”Интерфина” в 1997 году Усманов стал заместителем главы инвестиционной ”дочки” ”Газпрома” — ”Газпроминвестхолдинга”, которая для ”Газпрома” купила оставшиеся акции ЛебГОКа и ОЭМК (20 и 60%​ соответственно), отмечает Навальный.

Таким образом, Усманов, по версии Навального, занимался консолидацией акций двух сырьевых комбинатов.

В 2002 году ”Газпроминвестхолдинг” создает дочернее предприятие на Британских Виргинских островах (Eastern European Income Fund — EEIF), которое выкупает российские активы Middlesex Holding: 14,5% ОЭМК, 2% ЛебГОКа и DRI, все вместе за $23,5 млн.

Затем ”Газпроминвестхолдинг” и ”Интерфин” решают сложить доли в ЛебГОКе и ОЭМК в компанию ”Газметалл” (с 2008 года ”Металлоинвест”), утверждает политик. ”Суммарно там оказалось 80% Лебединского ГОКа и 70% ОЭМК”, — утверждает Навальный. В итоге в 2002 году 48% ”Газметалла” продаются ”Интерфину” за $72 млн.

”А то, что компанию-продавца (”Газпроминвестхолдинг”) в тот момент возглавляет тоже Усманов, — это просто гигантский многослойный конфликт интересов”, — утверждает Навальный, обвиняя Усманова в приватизации металлургических комбинатов.

Усманов в своем первом видеоролике заявил, что Навальный ”врет” о том, что ”источник его [Усманова] благосостояния — крупнейшие приватизационные сделки”. ”Ты говоришь, что я забрал, украл советские горно-обогатительные комбинаты. Аукционы залоговые, насколько я помню, кончились в 1995 году. Я никогда в них не участвовал, в последующих приватизационных сделках тоже”, — заявил Усманов.

Говоря о теме уплаты бизнесменом налогов, Навальный обвинил Усманова в уклонении от выплат через ”непрямой экспорт российского сырья за границу, трансфертное ценообразование и центр прибыли на офшорах”.

Навальный со ссылкой на отчетность Middlesex утверждает, что главными внешними потребителями продукции ЛебГОКа и ОЭМК в конце 19​90-х были иностранные фирмы — две в Швейцарии и две в Великобритании.

Затем, когда ”Интерфин” купила у ”Газпроминвестхолдинга” 48% ”Газметалла”, ”экспорт комбинатов замкнулся” на ирландской фирме BGMT и гибралтарской Ferrous Metal Group, ссылается Навальный на упоминание BGMT в каталоге продукции ЛебГОКа и упоминание Ferrous Metal Group в отчетности ЛебГОКа как ”основного потребителя продукции на внешнем рынке”.

”Эта схема ухода от налогов называется трансфертным ценообразованием”, — делает заключение Навальный. Причем Навальный утверждает, что Ferrous Metal Company (FMC) является единственным международным дистрибьютором ОЭМК и ЛебГОКа. Собственником FMC Навальный называет Усманова, годовой оборот офшора превышает $3 млрд.

Представители Усманова на момент написания заметки не ответили на запрос РБК.

В своем первом видеообращении Усманов обвинил Навального во вранье о том, что он не платит налоги в России. ”Я плачу налоги только в России <…> Только в этом году я задекларировал 2,7 млрд руб. А за десять лет заплатил почти полмиллиарда долларов, если переводить по курсу”, — сказал бизнесмен.

Ранее представители миллиардера дали РБК возможность ознакомиться с документами, свидетельствующими о том, что он не уклонялся от уплаты налогов. Только за 2016 год он заплатил 2,7 млрд руб. налогов, а за последние десять лет — около $500 млн, следует из документов, оказавшихся в распоряжении РБК. Представители бизнесмена показали РБК справку из ФНС за 2016 год, в которой сообщается, что у налоговой службы к Усманову претензий нет.