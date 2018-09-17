Навальный призвал жителей Приморья выйти на улицы

В воззвании, выложенном на сайте navalny.com в понедельник, 17 сентября, Навальный призвал всех жителей Владивостока с этого дня ежедневно приходить на площадь у здания администрации, а в субботу, 22 сентября, "собрать там весь город и не расходиться до тех пор, пока результатами выборов не станет то, как голосовали люди, а не как рисовали единороссы".

Жителей других городов Приморья Алексей Навальный призвал либо ехать во Владивосток и участвовать там в акциях протеста, либо организовывать такие акции в их городах. Он также призвал россиян забыть об идеологических разногласиях, а депутатов Госдумы от КПРФ -приехать и оставаться на площади вместе с людьми, защищая их. По мнению оппозиционера, бояться задержаний людям не следует, поскольку "сотрудники МВД возмущены фальсификациями так же, как и все остальные".