28.12.2017, 18:49

Навальный обжаловал в Верховном суде отказ ЦИК допустить его на выборы президента

 (32)
Интерфакс
EST
Alekaei Navalnõi
Alekaei Navalnõi Foto: MAXIM SHEMETOV, REUTERS

Алексей Навальный обжаловал в Верховный суд РФ решение Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента РФ.

"Сегодня в Верховный суд был подан административный иск о защите избирательных прав и признании незаконным постановления ЦИК", — сообщил "Интерфаксу" юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в четверг.

По его словам, рассмотрение иска назначено на 30 декабря в 11:00.

В понедельник ЦИК отказал в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения Навального на пост президента РФ, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.

Со своей стороны Навальный, выступая на заседании ЦИК, заявил, что имеет право идти на выборы, сославшись на решения ЕСПЧ. После этого он сообщил, что намерен обжаловать его в Конституционном суде.

Читайте также:
149 000€
Tallinn, Квартира
81 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
65 000€
Tallinn, Квартира
239 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
499 000€
Viimsi vald, Дом
От хозяина!
116 900€
Tallinn, Квартира
275 000€
Tallinn, Квартира
138 000€
Tallinn, Квартира
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
123 100€
Tallinn, Квартира
148 900€
Tallinn, Квартира
145 900€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии