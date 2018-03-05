Навального привлекли в качестве третьего лица по иску Дерипаски к Насте Рыбке

Алексей Навальный привлечен в качестве третьего лица по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (”Насте Рыбке”) и Алексею Кириллову (Алексу Лесли) о защите частной жизни, передает ”Интерфакс”.

”В качестве третьих лиц к делу, кроме Роскомнадзора, теперь привлечены Алексей Навальный, Оксана Панова (главный редактор Znak.com), а также ООО ”ЗП” -0 СМИ ”Медиазона”, — сообщили в Краснодарском краевом суде.

Отмечается, что 27 марта судом будут рассмотрены несколько частных жалоб по иску бизнесмена.

В феврале Дерипаска подал иск в суд против Вашукевич и Кириллова, которые опубликовали в соцсетях его фотографии и записи разговоров.

В рамках обеспечительных мер по решению суда Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам, которые разместили личную информацию граждан, фигурирующих в фильме-расследовании Навального, в том числе к публикациям ”Медиазоны” и Znak.com.

Официальный представитель Дерипаски заявил ”Газете.Ru”, что Навальный по сути, ”перепродал краденую информацию”, додумав обвинения бизнесмена в совершении преступления.