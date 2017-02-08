Навального и Офицерова приговорили к условным срокам по делу ”Кировлеса”

Ленинский районный суд города Кирова признал виновными в хищении путем растраты 16 миллионов рублей ФГУП ”Кировлес” политика Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова.

Судья Алексей Втюрин приговорил Навального к пяти годам лишения свободы условно, Офицерова — к четырем годам условно, передает корреспондент Дождя из зала суда.

Кроме этого, Навальный и Офицеров должны будут выплатить штрафы по 500 тысяч рублей.

На прошлом заседании прокуратура попросила приговорить Навального и Офицерова к пяти и четырем годам условно. Кроме этого, гособвинение попросило взыскать с каждого подсудимого штраф 500 тысяч рублей.

Навальный и Офицеров свою вину не признали и просили суд их оправдать.