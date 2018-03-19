19.03.2018, 07:30

НАТО переезжает в новую штаб-квартиру стоимостью в 1,2 млрд евро

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Deutsche Welle
EST 38
Eesti lipp, NATO peakorter
Eesti lipp, NATO peakorterFoto: Ave Tampere, valitsuse kommunikatsioonibüroo

В ближайшие три месяца НАТО переведет 4000 своих сотрудников и дипломатов в новую штаб-квартиру в Брюсселе. Запланированный на начало 2017 года переезд пришлось отложить из-за проблем с сетевой инфраструктурой.

В понедельник, 19 марта, НАТО начинает переезд в новую штаб-квартиру, стоимость которой оценивается приблизительно в 1,2 млрд евро, сообщает агентство dpa. Здание находится неподалеку от предыдущей штаб-квартиры альянса в Брюсселе.

Как сообщил представитель НАТО, перевод 4000 сотрудников и дипломатов в новую штаб-квартиру должен занять примерно три месяца. В мае 2017 года в новом здании уже проходили мероприятия в рамках саммита НАТО. Изначально переезд организации был запланирован на 2017 год. Однако его пришлось отложить из-за проблем с сетевой инфраструктурой.

В феврале стало известно, что на западе ФРГ также появится новый центр планирования и управления НАТО. Он будет осуществлять быструю переброску личного состава и вооружений. Новая штаб-квартира может разместиться в регионе Кельн-Бонн, где находится управление вооруженных сил ФРГ.

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