НАТО обсудит реакцию на попытки запугивания со стороны России

НАТО обсудит, как реагировать на попытки запугивания и вмешательства со стороны России. Об этом заявил в Брюсселе в четверг, 26 апреля, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в преддверии открывающейся в пятницу в этом городе конференции глав МИД стран Североатлантического альянса.

Одновременно он подчеркнул важность диалога с Москвой. НАТО продолжает усилия, направленные на проведение новой встречи в рамках Совета "НАТО - Россия", - сказал Столтенберг. Этот Совет считается важнейшим форумом для переговоров между западным военным союзом и РФ, поясняет агентство dpa.

На конференции НАТО в Брюсселе Германию будет представлять министр иностранных дел Хайко Мас (Heiko Maas). В числе других важнейших тем встречи - запланированная военная операция в Ираке и ситуация в Афганистане.