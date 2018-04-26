26.04.2018, 19:20

НАТО обсудит реакцию на попытки запугивания со стороны России

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Deutsche Welle
EST
Jens Stoltenberg
Jens StoltenbergFoto: Priit Simson

НАТО обсудит, как реагировать на попытки запугивания и вмешательства со стороны России. Об этом заявил в Брюсселе в четверг, 26 апреля, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в преддверии открывающейся в пятницу в этом городе конференции глав МИД стран Североатлантического альянса.

Одновременно он подчеркнул важность диалога с Москвой. НАТО продолжает усилия, направленные на проведение новой встречи в рамках Совета "НАТО - Россия", - сказал Столтенберг. Этот Совет считается важнейшим форумом для переговоров между западным военным союзом и РФ, поясняет агентство dpa.

На конференции НАТО в Брюсселе Германию будет представлять министр иностранных дел Хайко Мас (Heiko Maas). В числе других важнейших тем встречи - запланированная военная операция в Ираке и ситуация в Афганистане.

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