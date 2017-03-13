НАСА показало снимки потенциально обитаемой инопланетной системы

НАСА впервые показало снимки и анимацию системы TRAPPIST-1, которая состоит как минимум из семи экзопланет размером с Землю, три из которых могут быть пригодными для жизни. Об этом сообщается на сайте агентства.

На анимации, представленной НАСА, можно увидеть изменения в освещенности матрицы размером 11 на 11 пикселей, принадлежащей камере космического телескопа Kepler. Ролик смонтирован из 60 снимков, сделанных в течение часа 22 февраля 2017 года.

В центре анимации заметен красный карлик TRAPPIST-1, тогда как наличие вокруг него экзопланет ученые отслеживают по изменению яркости отдельных пикселей. Колебания освещенности в этом случае составляют примерно один процент и оцениваются специальными методами.

Звезда TRAPPIST-1 находится на расстоянии 39,5 светового года от Солнца в созвездии Водолея. На поверхности трех из семи экзопланет, вращающихся вокруг светила, может существовать вода в жидком состоянии.