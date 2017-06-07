Нападение в Лондоне: что известно о погибших и раненых

Появляются подробности о погибших в результате террористического нападения в минувшую субботу в центре Лондона.

Трое вооруженных ножами мужчин врезались на микроавтобусе в толпу на Лондонском мосту, после чего направились в сторону близлежащего рынка Боро-маркет, где с ножами напали на людей. В результате погибли семь человек, еще 48 были ранены.

Ко вторнику 32 человека оставались в пяти лондонских больницах. 15 из них находятся в критическом состоянии.

Погибшие

Во вторник была официально подтверждена смерть 28-летней гражданки Австралии Кёрсти Боден.

Она приехала из города Локстон на юге Австралии и работала в старшей медсестрой в одной из лондонских больниц.

Как рассказали ее близкие, Кёрсти была убита, когда пыталась оказать помощь пострадавшим на мосту.

В заявлении, распространенном ее семьей, говорится: "Кёрсти любили и обожали ее семья, друзья и молодой человек. Она была необыкновенно легким в общении, добросердечным и великодушным человеком, стремившимся всегда помогать другим. Мы гордимся отважным поступком Кёрсти, который продемонстрировал, каким она была самоотверженным, отзывчивым и героическим человеком не только в тот вечер, но и на протяжении всей своей жизни. Кёрсти — мы любим тебя и нам будет очень тебя не хватать".

Коллеги описывают Кёрсти как "уникального человека, который всегда готов был сделать все ради заботы о пациенте".

"Скажите, что вас прислала Крисси"

Гражданка Канады Крисси Арчибальд, родом из Британской Колумбии, скончалась на руках своего жениха Тайлера Фергюссона прямо на Лондонском мосту.

Она недавно переехала в Европу, а до этого работала в приюте для бездомных в Канаде.

"В ее сердце было место для каждого, и она твердо верила, что любого человека нужно ценить и уважать, — говорится в заявлении ее семьи. — Она бы никогда не смогла понять этой слепой жестокости, которая стала причиной ее смерти".

"Пожалуйста, почтите ее память тем, что сделаете общество вокруг вас чуть лучше. Станьте волонтером или сделайте пожертвование приюту для бездомных. Скажите, что вас прислала Крисси".

Сестра Тайлера Фергюссона Кейси написала в "Фейсбуке": "Его наполненный болью и муками голос, который я слышу в телефонной трубке, пока он в одиночестве пытается справиться с произошедшим, разрывает меня на части".

"Ненависть — прибежище недалеких людей"

Родственники 32-летнего Джеймса Макмаллена, который числится пропавшим с субботнего вечера, считают, что, скорее всего, он погиб. Ранее при осмотре тела одной из жертв нападения была найдена банковская карта на его имя.

Его сестра Мелисса Макмаллен сказала Би-би-си: "Хотя наша боль никогда не утихнет, для нас всех теперь крайне важно вести нашу жизнь в направлении, противоположном тем, кто пытается уничтожить нас, и помнить, что ненависть — прибежище недалеких людей, и способна порождать лишь еще большую ненависть.

"Мы не пойдем по этому пути, несмотря на нашу утрату, — сказала она. — Его друзья, которые были с ним в тот вечер, хотели бы, чтобы все узнали, каким добрым и отзывчивом другом был Джеймс".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Дриан заявил, что в результате нападения также был убит француз. По информации Би-би-си, это 27-летний Александр Пижар.

Управляющий кафе Boro Bistro Винсен Ле Берр рассказал в интервью одному из французских изданий, что один из террористов напал на его коллегу Пижара рядом с рынком. "Мне удалось убежать, — рассказал Ле Берр, — но у моего друга Александра такого шанса не было. Он получил удар ножом в шею".

По данным французской прессы, Пижар был родом из города Кан в Нормандии, но уже более двух лет жил в Лондоне. Издание La Manche Libre сообщило, что во вторник мэр коммуны Кольвиль-Монгомери, где живет семья Пижара, подтвердил информацию о его гибели местным жителям.

Еще семь граждан Франции получили ранения, четверо из них остаются в критическом состоянии. Еще один француз числится пропавшим.

Раненые

Элизабет О'Нил рассказала Би-би-си, как ее 23-летний сын Дэниэл получил 18-сантиметровое ножевое ранение от живота до спины рядом с одним из баров недалеко от Боро-маркета. Сейчас он находится в больнице.

"Он лишь на мгновение вышел из бара на улицу, как тут же к нему подбежал человек и со словами "Это за мою семью, это за ислам" воткнул в него нож, — рассказала мать пострадавшего. — Я до сих пор в состоянии шока. Не могу поверить, что все это произошло на самом деле".

При нападении были ранены четверо полицейских — трое из лондонской полиции и один сотрудник транспортной полиции.

Сотрудник транспортной полиции, по информации ведомства, находится в тяжелом состоянии, однако он смог рассказать, как пытался дать отпор террористам, вооруженный лишь дубинкой.

Один из лондонских полицейских, находившийся не при исполнении, вступил в схватку с одним из трех нападавших и получил удар ножом. Сейчас он находится в критическом состоянии.

Один из прохожих, случайно раненный полицейской пулей, сейчас находится на лечении в лондонской больнице.

Джефф Хо, бизнес-редактор газеты Sunday Express, получил ранение, пытаясь остановить нападавших. "Не знаю, было ли это безрассудством или, наоборот, благородством прыгать и пытаться разнять схватку у входа в Southwark Tavern, однако когда два засранца нападают на единственного охранника, закрывающего вход, я не готов оставаться в стороне", — написал из больницы Джефф Хо на своей странице в "Фейсбуке".

Газета охарактеризовала его как эксперта в области единоборств, специализирующегося на кунг-фу и кикбоксинге, и опубликовала на своем сайте видео, на котором раненый Джефф Хо спокойно идет к машине скорой помощи в сопровождении полицейского.

Редактор Sunday Express Мартин Таунсенд охарактеризовал своего коллегу как яркого и достойного человека, добавив, что он надеется и молится о его скорейшем выздоровлении.

Среди пострадавших также двое австралийцев, Кандис Хедж из Брисбена и Эндрю Моррисон из Дарвина, оба с ножевыми ранениями.

В министерстве иностранных дел Новой Зеландии заявили, что оказывают консульскую поддержку родственникам одного из граждан страны, Оливера Даулинга, также пострадавшего при теракте. Он находится в состоянии искусственной комы в одной из лондонских больниц после четырехчасовой операции в связи с ножевыми ранениями лица, шеи и живота.

Его сестра написала в "Фейсбуке": "Врачи весьма довольны тем, как происходит его выздоровление". Сообщается, что его девушка, француженка Мэри Бондевиль, также была ранена.

Еще одна француженка, Кристин Делкро, по данным прессы, также тяжело ранена и сейчас находится в больнице. Ее молодой человек, Ксавье Тома, по-прежнему числится среди пропавших.

Также во время нападения был ранен гражданин Испании, но, как сообщает посольство этой страны, его состояние не вызывает опасений.

Министерство внутренних дел Германии подтвердило, что были ранены двое граждан страны, один из них — серьезно.

Пропавшие

21-летняя Сара Зеленак из австралийского города Брисбен, работавшая в Лондоне няней, не выходит на связь со времени теракта. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл сообщил, что девушку видели на месте происшествия убегающей от человека с ножом.

По словам ее тети, семья готовится к худшему.

Игнасио Эхеверриа, 39-летний испанец родом из Мадрида, работающий в банке HSBC в Лондоне, также в списке пропавших. Он стал свидетелем нападения, когда в компании двух друзей возвращался домой, после того как они катались на скейтборде в парке. По сведениям испанской прессы, он бросился со скейтбордом в руках на одного из джихадистов, когда тот наносил удары ножом женщине.

Его отец Хоакин Эхеверриа через "Фейсбук" обратился к общественности с призывом помочь в поисках его сына. "Его видели лежащим на тротуаре, после того как он попытался защитить кого-то при помощи своего скейтборда", — написал отец.

Как сообщается, у Игнасио не было при себе документов. Посольство Испании и банк HSBC участвуют в поисках.

45-летний гражданин Франции Ксавье Тома, приехавший в Лондон на выходные, также считается пропавшим.

В субботу вечером он был с друзьями-французами. Он переходил мост со своей девушкой в тот момент, когда произошло нападение, и с тех пор друзья не могут с ними связаться.

Скотланд-Ярд призвал сообщать любую информацию о нем. Свидетели предполагают, что он, возможно, был сбит микроавтобусом, в результате чего мог упасть в Темзу.

Также нет никаких вестей с субботы о поваре из Франции Себастьяне Беланжере, который работал в ресторане Coq d'Argent недалеко от места происшествия. Он смотрел финал Лиги чемпионов в компании друзей в пабе неподалеку от места работы.

Сестра его девушки рассказала газете Evening Standard, что они ушли из паба перед самым нападением. "Когда фургон врезался в толпу, они подумали, что это просто авария. Однако несколько секунд спустя они увидели бегущих в панике и кричащих людей, а также человека с ножом, который бросался на людей", — рассказала она.

"Он зарезал женщину прямо у них на глазах. Один из друзей Себастьяна был весь в крови, они запаниковали и заорали: "Беги!" — добавила она.