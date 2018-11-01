01.11.2018, 11:24

Найден бортовой самописец потерпевшего крушение индонезийского авиалайнера


Интерфакс
EST
Lion Air
Lion AirFoto: EDGAR SU, REUTERS

Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas) извлекло один из черных ящиков самолета индонезийской авиакомпании Lion Air , упавшего в море в понедельник, сообщила Jakarta Post.

"Канал Kompas TV показал, как национальное поисково-спасательное агентство в 10:45 по местному времени (06:45 по московскому времени) извлекло один из черных ящиков самолета Lion Air", — информирует газета.

Для поиска бортовых самописцев поисковая группа использовала гидролокаторы, а также дистанционно управляемый подводный аппарат.

Как отмечает издание, изучение бортового самописца должно помочь найти ответ на вопрос, почему новый самолет потерпел крушение в ясную погоду.

В то же время, газета уточняет, что более ранние сообщения об обнаружении фюзеляжа оказались ложными, Basarnas отметило, что поднятый на поверхность ранее 20-метровый объект, принятый за часть самолета, оказался обломком корабля.

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"Боинг" 737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение над морем у западного побережья острова Ява в понедельник. На борту находились 189 человек.

Незадолго до потери связи пилот запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета и получил его. Связь с самолетом была потеряна через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты.

Самолет упал в море и затонул.

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