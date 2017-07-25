Над Министерством обороны Латвии летал дрон: задержан гражданин России

Поздним вечером 19 июля Военная полиция Латвии задержала гражданина России, который запускал над Министерством обороны Латвии в Риге беспилотный летательный аппарат. Оператор дрона для дальнейших следственных действий передан Госполиции.

Напомним, что 4 июля 2017 года правительство поддержало поправки к правилам, которые запрещают передвижение и перемещение дронов вблизи здания Министерства обороны (МО). Согласно утвержденным правилам, беспилотные аппараты не могут приближаться к зданию МО ближе 50 метров.

Также с этого года действует правило, что дроны не могут приближаться ближе 500 метров к объектам военной инфраструктуры, используемым Национальными вооруженными силами Латвии.