Националисты пригрозили сорвать выборы президента России на Украине

Националисты из ”Свободы”, ”Правого сектора” и ”Национального корпуса” заявили, что заблокируют проведение на территории Украины выборов президента России. Об этом сообщает ”112 Украина” со ссылкой на их совместное заявление.
В частности, националисты заявили, что считают ”недопустимым с позиции здравого смысла и морали” проведение выборов российского президента на Украине.
Они пообещали блокировать здания, где будет проходить голосование, а для участников голосования — устраивать ”коридор позора”.
Ранее ОБСЕ пообещала помочь с безопасностью выборов президента России на Украине.
”Правый сектор” признан в России экстремистской организацией и запрещен Верховным судом.