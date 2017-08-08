Начался суд над бывшим министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым

В Замоскворецком суде Москвы начался процесс по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. 8 августа проходят предварительные слушания, дело ведет судья Лариса Семенова. Заседание проходит в закрытом режиме без прессы, передает "Медуза".

Улюкаева обвиняют в нарушении части 6 статьи 290 Уголовного кодекса — получение взятки должностным лицом в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы.

Бывший министр свою вину не признает. ”Нет, конечно”, — подтвердил он перед заседанием. Улюкаев находится под домашним арестом.

По версии следствия, Улюкаев получил 2 миллиона долларов за покровительство сделки, в которой ”Роснефть” купила ”Башнефть”. Министра задержали 15 ноября 2016 года в офисе ”Роснефти”, где, как утверждается, ему были переданы деньги. После этого президент Владимир Путин снял Улюкаева с должности.



Защита Улюкаев заявляет, что министр не знал о содержимом чемоданов, в которых были деньги. По информации Reuters, на встрече в офисе ”Роснефти” присутствовал лично глава компании Игорь Сечин. Помимо этого в деле есть показания главы госбанка, которому Улюкаев якобы жаловался на отсутствие благодарности за помощь в сделке. Глава ВТБ (структура банка помогала проводить сделку) Андрей Костин отказался отвечать на вопрос, идет ли речь о нем.