На выборах в Бразилии победил «Трамп из тропиков». Женоненавистник, гомофоб, защитник диктатуры

Предки Болсонару эмигрировали в Бразилию из Европы во второй половине XIX века. У него итальянские корни с примесью немецких по отцу — отчасти отсюда идут сравнения с диктаторами Италии и Германии.

Болсонару получил широкую известность в 1986 году, через год после падения военной хунты, правившей Бразилией в течение 20 с лишним лет. Будучи действующим офицером, он дал интервью, в котором пожаловался на низкие зарплаты в армии и обвинил командование в том, что оно увольняет со службы из-за урезания бюджетов, а не из-за нарушений, в которых военных обвиняли официально. За это интервью Болсонару получил 15 дней гауптвахты, но его активно поддержали сослуживцы и их жены, подписавшие множество обращений за его освобождение.

В 1988 году после ухода в отставку он был избран в городской совет Рио-де-Жанейро, а два года спустя в нижнюю палату бразильского конгресса, где он проработал 27 лет.

В мире Болсонару получил широкую известность из-за скандальных высказываний по вопросам, особенно чувствительным для западного общества.

О геях:

”Не хочу бороться или подвергать кого-то дискриминации, но если я увижу двух мужиков, целующихся на улице, я хорошенько врежу им” (октябрь 2002 года)

”Я не смог бы полюбить сына-гомосексуала. Не хочу быть лицемером: я бы предпочел, чтобы мой сын погиб в аварии, чем появился рядом с парнем с усами” (июнь 2011 года)

”Мы, бразильцы, не любим гомосексуалов” (2013 год)

О женщинах:

”У меня пятеро детей. Четверо из них — мужчины, но пятого я зачал в момент слабости, и это оказалась женщина” (апрель 2017 года)

”Как я говорил, я бы не изнасиловал тебя, потому что ты этого не заслуживаешь” (декабрь 2014 года — в обращении к одной из политических противниц)

О правах заключенных:

Я сторонник пыток (1999 год)

Бразильские тюрьмы — чудесное место… Это место, где люди расплачиваются за свои грехи, а не отдыхают в спа. Те, кто насиловал, грабил и убивал, оказываются там, чтобы страдать, а не для того, чтобы провести выходные на отдыхе (февраль 2014 года)

Мы что, должны обеспечивать этим ублюдкам хорошую жизнь? Всю свою гребаную жизнь они имели нас, и те из нас, кто честно трудится, обеспечивает им хорошую жизнь в тюрьме. Хватит, пусть имеют друг друга. Так и только так, черт побери (февраль 2014 года)

О беженцах:

Подонки со всего мира заявились в Бразилию, как будто у нас нет других проблем, которые требуют решения (сентябрь 2015 года)

Свою предвыборную кампанию Болсонару вел под лозунгом ”Бразилия превыше всего, а Господь превыше всех”. По словам избранного президента, ”нет такой вещи, как светское государство”. ”Наше государство христианское, — говорил он, — и меньшинства должны меняться, если они могут”.

В самой Бразилии особые опасения вызывает его публичное одобрение военной диктатуры, которую он называл ”славным периодом бразильской истории”, когда страна ”наслаждалась 20 годами порядка и развития”. В 1993 году Болсонару говорил, что ”нам никогда не решить серьезные национальные проблемы в рамках этой безответственной демократии”, и обещал ”совершить переворот в первый же день, как только станет президентом”. По словам Болсонару, ”ошибка диктатуры состояла в том, что она пытала, но не убивала”. Согласно расследованию, проведенному в 2011 году, за годы военного правления в Бразилии были убиты не менее 191 человека, 243 пропали без вести.

Почему он победил

Большую часть времени, прошедшего с момента падения военной диктатуры в 1985 году, Бразилией управляли левые силы. С 2002 года в течение 13 лет у власти находилась Партия трудящихся — сначала во главе с президентом Луисом Лулой да Силвой, а затем — Дилмой Русеф.

До 2010 года в стране продолжался активный экономический рост. Бразилия во главе с Лулой да Силвой претендовала на повышение собственного статуса в мире: активно продвигала ”Большую двадцатку” на смену ”Большой восьмерке”, спокойнее многих соседей прошла экономический кризис 2008 года и добилась права на проведение чемпионата мира по футболу 2014 года и Летних Олимпийских игр 2016 года.

Во время первого президентского срока Русеф объявила программу борьбы с бедностью, когда рост экономики уже явно замедлился. В итоге, массовое строительство, приуроченное к международным спортивным соревнованиям, не только создало новые рабочие места, но и отвлекло силы от поддержания и развития остальной инфраструктуры. Это вылилось в массовые протесты 2013 года, которые повторились в 2015 и 2016 годах.

В стране тем временем разразился и полноценный экономический кризис, связанный с резким ростом безработицы после окончания строительства основных спортивных объектов. По оценкам Bloomberg, кризис стал худшим в Бразилии за последние 100 с лишним лет.