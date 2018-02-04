04.02.2018, 20:31

На выборах президента Кипра кандидат-коммунист уступает действующему главе государства


Интерфакс
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Küprose green line
Küprose green lineFoto: Marta Tuul, EPL

Действующий президент Кипра Никос Анастасиадис по итогам подсчета голосов побеждает во втором туре президентских выборов, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Во втором раунде Анастасиадис получил практически 56% голосов, его соперник, кандидат от коммунистов Ставрос Малас — около 44%. Вскоре после закрытия избирательных участков Малас позвонил Анастасиадису и признал свое поражение на выборах, отмечается в сообщении.

Таким образом, Н.Анастасиадис в следующие пять лет будет исполнять обязанности президента Кипра второй срок. Сторонники Н.Анастасиадиса уже начали отмечать победу в кипрской столице Никосии.

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