На Украине прямые убытки от конфликта в Донбассе оценили в 50 млрд долларов

В Министерстве обороны Украины назвали размер ущерба, который страна понесла от боевых действий на востоке. По словам первого заместителя министра обороны Ивана Руснака, только прямые убытки составили около $50 млрд.

Прямые убытки Украины от вооруженного конфликта в Донбассе, который продолжается уже более трех лет, составили около $50 млрд, заявил ​на семинаре ”Роуз Рота” первый заместитель министра обороны Иван Руснак.

”На востоке Украины разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной и других инфраструктур. Люди остались без рабочих мест. По предварительным расчетам, общие суммы прямых убытков Украине составляют около $50 млрд”, — цитирует Руснака агентство УНН.

Замминистра также озвучил данные о потерях в зоне конфликта. По его словам, на сегодняшний день в зоне АТО погибли более 2,7 тыс. украинских военных, число раненых превысило 10 тыс. человек.

В августе 2014 года Арсений Яценюк, в то время глава правительства Украины, оценил затраты на восстановление Донбасса в $8 млрд. ”У нас там полная катастрофа. Шахты топят специально. Алчевск бомбят четвертый день подряд, а там батареи — это коксохим. Если батарею потушили, ее потом запустить практически невозможно. Если разбили коксохим, некуда девать коксующийся уголь. <…> Есть, идет целевая атака: убивают людей и убивают экономику”, — заявил он тогда.

Президент Украины Петр Порошенко в сентябре 2015 года оценивал потери от боевых действий в Донбассе в $5 млн ежедневно. ”И кризис внутренне перемещенных лиц, число которых составляет 1,5 млн, является самой большой проблемой не только Украины, но и всего региона”, — пояснил тогда глава государства.

В марте 2017 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине опубликовала отчет, в котором приводились оценки числа погибших в зоне конфликта на востоке страны. По данным ООН, с начала конфликта в Донбассе погибли не менее 9,94 тыс. человек, еще 23,5 тыс. получили ранения.

По словам главы миссии Фионы Фрейзер, число погибших гражданских лиц превысило 2 тыс. человек, оценка количества раненых колеблется в пределах от 7 тыс. до 9 тыс. человек, остальные погибшие и раненые на счету украинских вооруженных сил и сепаратистов.