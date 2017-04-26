На учениях перед отправкой в Латвию погиб канадский военный

В Канаде в западной провинции Альберта во время военных учений канадской армии Rugged Bear погиб один военнослужащий и еще трое получили травмы, сообщается на сайте канадского Министерства обороны.

Погибший — сержант Роберт Дайнерович из Королевских канадских драгунов гарнизона "Петавава" (провинция Онтарио). Королевские драгуны относятся к канадскому танковому корпусу, к бронетанковым регулярным вооруженным силам.

Во время упражнений по тренировочной программе "Дорога канадской армии к высокой боеготовности" перевернулась боевая машина пехоты LAV III. Эта программа началась 15 апреля и должна завершиться до 27 апреля.

Учения по огневой подготовке с боевой стрельбой начались в Канаде 3 апреля и продлятся до 4 мая. В подготовке к миссиям в Латвии, Ираке и на Украине примут участие три тысячи человек. В 2016 году Министерство обороны Канады приняло решение о размещении своих войск в Восточной Европе в рамках помощи НАТО для сдерживания агрессии России.

На саммите альянса в Варшаве было решено, что Канада предоставит основу контингента батальона, размещенного в Латвии, в Литве ее должна обеспечить Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.

Это не первый случай, когда канадские военные гибнут во время учений. В 2014 году лейтенант Дэн Боббит был задавлен насмерть тем же LAV III. Машина нередко опрокидывалась во время применения в Афганистане, что вынудило канадских военных в 2011 году провести ее модернизацию стоимостью 1 млрд долларов.