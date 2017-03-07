На склоне во французских Альпах сошла мощная лавина

На горнолыжном курорте Тинь во французских Альпах сошла мощная лавина, передает gazeta.ru со ссылкой на The Local.

Лавина сошла на склоне среднего ”голубого” уровня, на которой было много людей.

Лавиной накрыло несколько лыжников, их число уточняется. Идет спасательная операция, курорт закрыт.

”По словам очевидцев, под лавиной много людей”, — сказал представитель региональной жандармерии.

На место направляются спасатели из Куршевеля. Отмечается, что погода не позволяет поднять в воздух вертолеты.