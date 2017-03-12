На шествии в Вильнюсе националисты Литвы демонстрировали риторику Трампа

В Вильнюсе несколько сот человек 11 марта провели шествие по проспекту Гедиминаса, скандируя "Литва для литовцев" и "Литва". Перед шествием представители литовской партии националистического толка Союз народников протестовали у президентского дворца.

Участники шествия несли плакаты "Островецкая АЭС — смертельная опасность для Литвы", "За снова великую Литву" и др. Последний плакат напомнил риторику Дональда Трампа — он во время предвыборной кампании обещал снова сделать Америку великой.

От Кафедральной площади Вильнюса шествие двигалось к парламенту. По подсчетам полиции, в нем участвовали несколько сот человек. Похоже, что это мероприятие утрачивает свою привлекательность — раньше на шествие собиралось намного больше людей.

Для сравнения: 11 марта в шествии по случаю 27-й годовщины восстановления независимости Литвы на проспекте Гедиминаса в Вильнюсе участвовали несколько тысяч человек.

Националисты, которые ежегодно организуют в Вильнюсе шествие по случаю 11 марта, в этом году несколько изменили традицию и перед шествием собрались на акцию протеста у президентского дворца.

Они возмущались тем, что 16 февраля президент Литвы Даля Грибаускайте наградила бывшую заключенную Вильнюсского гетто Фаню Йохелес-Бранцовскую рыцарским крестом ордена "За заслуги перед Литвой".

На площадь С.Дауканто перед президентским дворцом собралось несколько десятков участников протеста, в их числе был и председатель Союза народников Сакалас Городецкис, бывший лидер партии Юлюс Панка.

Выступив с речами и высказав свое возмущение в связи с награждением узницы гетто, они отправились готовиться к шествию от Кафедральной площади в сторону парламента.

11 марта Литва отметила 27-ую годовщину восстановления независимости. По этому случаю в разных городах состоялись концерты, торжественные заседания и выставки. По традиции торжественное мероприятие прошло на заседании парламента в Вильнюсе.

В полдень на площади Независимости состоялась церемония поднятия флагов стран Балтии. На церемонии выступили главы страны, над площадью пролетели голландские истребители, которые сейчас участвуют в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

Затем на проспекте Гедиминаса (от площади Независимости до Кафедральной площади) прошло праздничное шествие "За нашу свободу". В нем приняли участие несколько тысяч человек. Многие люди несли с собой небольшие флажки Литвы, были также флаги Украины и Польши. Кроме того, участники шествия пронесли триколор длиной 400 метров, а Кафедральной площади его сложили в форме сердца.

На проспекте Гедиминаса светофоры горели цветами литовского флага, в цвета государственного флага "окрасились" Три креста и здание Вильнюсской мэрии. У столичного Белого моста состоялся праздник летающих змеев "Летающий флаг свободы", а в небо поднялись 400-метровый флаг и трехцветный летающий змей уникальной конструкции. Позже на площади В.Кудирки в Вильнюсе состоялся праздничный концерт "Я мощная, звучащая, красивая!".

Президент Литвы Даля Грибаускайте накануне праздника сказала, что "урок 11 марта навечно вписан в память и в сердце народа: в решающий момент мы умеем и можем сплотиться, быть решительными, смелыми, вспомнить об ответственности за нашу страну и за будущее наших детей".

Верховный совет под управлением Витаутаса Ландсбергиса 11 марта 1990 года принял акт о восстановлении независимости. Так Литва стала первой советской республикой, которая вышла из состава СССР.