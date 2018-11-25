25.11.2018, 12:30

На саммите ЕС назвали дату вступления договора по Brexit в силу

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Gazeta.ru
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Brexit
BrexitFoto: Alex McNaughton, Sputnik

Евросовет постановил обеспечить вступление в силу соглашения о выходе Великобритании из ЕС 30 марта 2019 года, передает РИА ”Новости”.

Европейский совет предлагает комиссии, Европейскому парламенту и Совету предпринять необходимые шаги для обеспечения того, чтобы соглашение могло вступить в силу 30 марта 2019 года, с тем чтобы обеспечить упорядоченный выход”, — сообщили в пресс-службе Евросовета.

Представители Евросовета также отметили, что подход к отношениям с Великобританией продолжит определяться общими позициями и принципами, зафиксированными в предыдущих решениях.

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