На саммите ЕС назвали дату вступления договора по Brexit в силу

”Европейский совет предлагает комиссии, Европейскому парламенту и Совету предпринять необходимые шаги для обеспечения того, чтобы соглашение могло вступить в силу 30 марта 2019 года, с тем чтобы обеспечить упорядоченный выход”, — сообщили в пресс-службе Евросовета.

Представители Евросовета также отметили, что подход к отношениям с Великобританией продолжит определяться общими позициями и принципами, зафиксированными в предыдущих решениях.