На пляже в Хургаде совершено нападение на туристов

По меньшей мере шесть туристов были ранены в результате нападения вооруженного ножом мужчины на пляже в египетском городе Хургада. По данным российского консульства, среди пострадавших — гражданка России.

СМИ сообщают о двух погибших — гражданах Украины.



Об атаке в курортном городе Хургаде на Красном море сообщило МВД Египта. По официальным данным, по меньшей мере шесть женщин ранены, некоторые из них находятся в критическом состоянии.



В результате нападения ранена гражданка России, ее жизни ничего не угрожает, говорится в заявлении российского генконсульства, которое цитирует Интерфакс. У нее двойное гражданство, России и Украины, пишет РИА Новости.



"Она получила поверхностные ранения, ее жизни ничто не угрожает", — сказал генконсул Джамшед Болтаев. Сведений о других туристах с российским гражданством нет, добавил он.

Агентство Рейтер, ссылаясь на полицию и источники в службах безопасности, сообщает, что в результате нападения погибли два украинских туриста. Еще четыре человека ранены.



В украинском консульстве отказались комментировать эту информацию, пишет Рейтер.

Ассошиэйтед пресс сообщает, что среди раненых также трое граждан Сербии и гражданин Польши.



Нападавший задержан, его допрашивают, чтобы выяснить его мотивы. По некоторым данным, он проник на туристический пляж, проплыв по морю со стороны общественного пляжа.

В январе 2016 года три в Хургаде были ранены трое туристов. Тогда боевики, вооруженные ножами, ворвались в ресторан отеля Bella Vista и напали на туристов. Ранения получили два австрийца и гражданин Швеции, нападавшие были убиты полицией.



Это уже вторая атака в Египте за сутки. Рано утром в пятницу городе Гиза неизвестные открыли огонь по полицейской машине, в результате чего погибли пять полицейских.