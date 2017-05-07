На площади перед Лувром в Париже сегодня прошла эвакуация

Эвакуация с площади перед Лувром, где намерен отпраздновать победу на выборах президента Франции Эммануэль Макрон, прошла из-за обнаружения подозрительной сумки, в которой оказались аккумуляторы от камеры, передает РИА ”Новости” со ссылкой на штаб Макрона.
”Сегодня в 13:00 (14:00 по Таллинну — прим.ред.) на сумку, где находились три аккумулятора от камеры, отреагировала собака, обученная обнаруживать взрывчатку. В качестве меры безопасности 300 журналистов, присутствовавших на месте, были эвакуированы и выведены за пределы зоны”, — сообщил штаб Макрона.
Ранее сообщалось, что эвакуация прошла из-за угрозы безопасности.