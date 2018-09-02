На митингах в Хемнице пострадали 18 человек



Количество пострадавших во время митингов, прошедших в субботу в Хемнице, составило 18 человек, среди них — трое полицейских. Обновленные данные обнародовала полиция Саксонии в воскресенье, 2 сентября.

Всего в акциях приняли участие 11 тысяч человек, охраной порядка занимались 2 тысячи полицейских, часть из них были передислоцированы из других федеральных земель Германии. Всего, по данным полиции, были поданы 37 заявлений о правонарушениях. Большинство из них — о телесных повреждениях, имущественном ущербе и нарушении порядка проведения массовых акций.

Пострадали депутат бундестага и журналисты



Среди пострадавших оказался депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Зерен Бартоль вместе с сопровождающими его людьми и несколько журналистов. Так, съемочной группе телеканала MDR разбили камеру.

Глава МВД Саксонии Роланд Веллер заявил, что демонстрации "в значительной степени" прошли мирно и поблагодарил полицию за "осмотрительные действия" по соблюдению порядка.

В Хемнице неспокойно уже неделю



После убийства 35-летнего мужчины в Хемнице, совершенного предположительно двумя беженцами, в городе уже неделю проходят различные демонстрации. В субботу на митинг против миграционной политики Германии вышли сторонники "Альтернативы для Германии", представители ксенофобского движения Pegida, правого движения Pro Chemnitz и футбольные фанаты.