На митингах в Хемнице пострадали 18 человек

Радикалы напали на депутата бундестага и журналистов, всего в полицию было подано 37 заявлений о правонарушениях. На митинги в субботу вышли в общей сложности 11 тысяч человек.
Количество пострадавших во время митингов, прошедших в субботу в Хемнице, составило 18 человек, среди них — трое полицейских. Обновленные данные обнародовала полиция Саксонии в воскресенье, 2 сентября.
Всего в акциях приняли участие 11 тысяч человек, охраной порядка занимались 2 тысячи полицейских, часть из них были передислоцированы из других федеральных земель Германии. Всего, по данным полиции, были поданы 37 заявлений о правонарушениях. Большинство из них — о телесных повреждениях, имущественном ущербе и нарушении порядка проведения массовых акций.
Пострадали депутат бундестага и журналисты
Среди пострадавших оказался депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Зерен Бартоль вместе с сопровождающими его людьми и несколько журналистов. Так, съемочной группе телеканала MDR разбили камеру.
Глава МВД Саксонии Роланд Веллер заявил, что демонстрации "в значительной степени" прошли мирно и поблагодарил полицию за "осмотрительные действия" по соблюдению порядка.
В Хемнице неспокойно уже неделю
После убийства 35-летнего мужчины в Хемнице, совершенного предположительно двумя беженцами, в городе уже неделю проходят различные демонстрации. В субботу на митинг против миграционной политики Германии вышли сторонники "Альтернативы для Германии", представители ксенофобского движения Pegida, правого движения Pro Chemnitz и футбольные фанаты.
В митинге против враждебности по отношению к мигрантам приняли участие левые активисты, в том числе радикалы из так называемого "Черного блока". Кроме того, туда пришли мэр Хемница Барбара Людвиг и глава парламентской фракции Левой партии Дитмар Барч, их поддержали несколько тысяч жителей города.