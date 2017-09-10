На границе Украины ждут прибытия Саакашвили

На границе Украины в воскресенье ждут прибытия Михаила Саакашвили — экс-президента Грузии, сначала получившего гражданство Украины и работавшего губернатором Одесской области, а затем лишенного постов и гражданства президентом Петром Порошенко. Саакашвили считает это незаконным и утверждает, что у него есть основания, чтобы въехать в страну. Проверять силу своих аргументов он собирается в воскресенье на КПП "Краковец" на украинско-польской границе.

На границу экс-президент Грузии едет в автобусе вместе с журналистами. "Украинская правда" сообщает, что утром Саакашвили даст пресс-конференцию в польском Жешуве. А затем, как ожидается, отправится на КПП. На Украине его ждут десятки участников "Движения новых сил", разбившие палаточный лагерь у границы.

Ночь у КПП прошла спокойно, отчиталась утром в воскресенье Госпогранслужба.

В начале сентября Украина получила от властей Грузии запрос на арест и экстрадицию Саакашвили.

26 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили гражданства Украины. В администрации главы государства пояснили, что решение было принято по представлению Государственной миграционной службы. Комиссия по вопросам гражданства при президенте поддержала ходатайство о прекращении гражданства Саакашвили и рекомендовала президенту принять соответствующее решение. Саакашвили в этот момент находился за границей.

Гражданство Украины было предоставлено Саакашвили в 2015 году по распоряжению Порошенко. Экс-президент Грузии был назначен главой Одесской области. В том же году указом президента Грузии Георгия Маргвелашвили Саакашвили лишили грузинского гражданства в связи с получением паспорта иностранного государства.

В ноябре прошлого года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора, обвинив украинские власти в нежелании бороться с коррупцией. После снятия с должности он создал собственное политическое объединение — "Движение новых сил".