На границе США почти 2000 детей нелегальных мигрантов разлучены с родителями

С середины апреля по конец мая США разместили в специальных центрах или патронатных семьях 1995 детей нелегальных мигрантов. Ранее США объявили политику "нулевой толерантности" в отношении нелегалов.

С 19 апреля по 31 мая 2018 года США разместили в специальных центрах или патронатных семьях 1995 несовершеннолетних мигрантов, пытавшихся вместе с родителями нелегально попасть на территорию страны. Об этом в субботу, 16 июня, сообщило министерство внутренних дел США.

По словам представителя министерства внутренней безопасности, семьи нелегальных мигрантов разлучают, чтобы предъявить родителям официальные обвинения, отмечает агентство Reuters. При этом младенцев запрещено отбирать у матерей.

В 2018 году США объявили политику "нулевой толерантности" в отношении нелегалов. В частности, за полтора месяца, с середины апреля по конец мая, на границе с Мексикой были задержаны 1940 семей нелегальных мигрантов.