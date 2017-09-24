24.09.2017, 20:50

На Бали несколько тысяч человек эвакуировали из-за вулкана


Gazeta.ru
EST
Agung
AgungFoto: ANTARA FOTO, Reuters/Scanpix

На Бали власти эвакуировали несколько тысяч человек из-за возросшей активности вулкана Агунг, сообщает агентство Antara.

Отмечается, что люди бежали в соседние районы Булеленг, Клунгкунг и Карангасем, которые считаются более безопасными.

Балийский губернатор Мангку Пастика подтвердил, что правительство готово столкнуться с любыми возможными последствиями извержения вулкана.

Ранее посольство России в Индонезии предупредило россиян, находящихся на острове Бали, о возможном извержении вулкана Агунг.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии