На Бали несколько тысяч человек эвакуировали из-за вулкана

На Бали власти эвакуировали несколько тысяч человек из-за возросшей активности вулкана Агунг, сообщает агентство Antara.

Отмечается, что люди бежали в соседние районы Булеленг, Клунгкунг и Карангасем, которые считаются более безопасными.

Балийский губернатор Мангку Пастика подтвердил, что правительство готово столкнуться с любыми возможными последствиями извержения вулкана.

Ранее посольство России в Индонезии предупредило россиян, находящихся на острове Бали, о возможном извержении вулкана Агунг.