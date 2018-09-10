10.09.2018, 10:35

На акциях протеста против пенсионной реформы в России задержаны более тысячи человек

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NEWSru.com
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Venemaa
VenemaaFoto: Roman Pimenov, AP

9 сентября в десятках городов России прошли акции против пенсионной реформы, согласовать которые удалось лишь в двенадцати городах. По предварительным данным, 1018 человек были задержаны (включая превентивные задержания), не менее 15 избиты. В отношении двоих возбуждены уголовные дела о нападении на сотрудников полиции.

Накануне были задержаны 839 человек. Такие данные приводит портал "ОВД-Инфо".

Инициатором организации митингов и шествий 9 сентября по всей стране в связи с реформой стал Алексей Навальный. О намерении присоединиться к этой инициативе заявили сторонники политика в 81 городе. Лишь в двенадцати из них организаторам удалось согласовать акции с местными властями. При этом в Петербурге акцию сначала согласовали, а затем отменили, якобы обнаружив в запланированном месте проведения прорванную трубу. А размещение поста о планирующейся акции в соцсетях расценивалось как организация несогласованного мероприятия. Самого Навального задержали еще 25 августа и вскоре арестовали на 30 суток.

С 5 по 8 сентября в 18 городах задерживали 48 человек, причем одного из них, активиста московского штаба Навального Николая Касьяна задержали дважды. Большинству из них уже не удалось выйти на свободу до акции. 14 человек арестовали — в основном, по статье об организации несогласованной акции или о повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия (2-я или 8-я часть статьи 20.2 КоАП соответственно). Больше всего задержанных было в Москве — 16, восемь из них позже отпустили. В Краснодаре задержали 11 человек, восемь из них арестовали. Кроме того, впервые за последнее время уголовное дело в связи с акциями Навального возбудили еще до того, как они состоялись: 3 сентября в Челябинске завели дело о призывах к массовым беспорядкам.

Превентивные задержания продолжались и в течение 9 сентября. В 15 городах еще до начала акций задержали 20 человек, в том числе координаторов штабов и заявителей мероприятий. В Москве и Челябинске таких задержаний произошло не меньше трех. Перед акцией во Владивостоке задержали сотрудника местного отделения "Открытой России" Андрея Яроцкого: поначалу сообщалось, что его допрашивают по уголовному делу, однако затем стало известно, что на Яроцкого составили протокол о нарушении порядка проведения публичного мероприятия, повлекшем создание помех инфраструктуре.

В Москве, по данным МВД, на акцию вышло около двух тысяч человек. В пресс-центре МВД заявили, что не обладают данными о количестве вышедших на акции против пенсионной реформы по всей России. Как заявил начальник ГУ МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Юрий Валяев, в Петербурге задержали 100 человек, а в Москве всего "несколько".

Как пишет "Коммерсант", за полчаса до назначенного времени на столичной Пушкинской площади собралось около сотни человек. Они облепили памятник Пушкину, развернули флаг России и достали красные плакаты с надписями "Хочу дожить до пенсии" и "Коррупция ворует пенсии".

Митинг посетил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский, который и раньше бывал на многих акциях Алексея Навального. Парламентария сразу же облепили несколько десятков протестующих и журналистов. Однако некоторые митингующие посчитали, что депутат хочет "привлечь к себе внимание" и перебить повестку. Один из участников оскорбил лидера ЛДПР, который в ответ ударил обидчика кулаком по лицу и быстро покинул площадь.

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К 14:00 на площади появились полицейские, и предложили протестующим присоединиться к праздничным гуляньям. Несколько сотен человек ушли с площади, где между ними и полицейским оцеплением не возникало конфликтов, и отправились гулять по центральным улицам, скандируя: "Россия будет свободной!" Там и начались задержания. Так, на Большой Дмитровке полицейские теснили протестующих, в ответ подростки начали бросать в них бутылки. После этого полицейские достали дубинки и начали жестко разгонять протестующих. Большая часть протестующих забежала в метро, но самые настойчивые разделились на группы примерно по 30 человек и направились "гулять" в разные стороны. Позже Следственный комитет сообщил, что в отношении одного участника акции было заведено уголовное дело за нападение на сотрудника полиции.

Согласно данным ОВД-Инфо на 00:00 10 апреля, всего в 33 городах в связи с акциями в этот день задержали 1018 человек (включая упомянутые выше превентивные задержания). Больше всего задержали в Петербурге и Екатеринбурге — более 452 и более 183 человек соответственно. При этом среди задержанных в Екатеринбурге оказался бывший мэр города Евгений Ройзман. В Москве задержаны 43 человека.

В ряде городов задержания сопровождались применением насилия. ОВД-Инфо известно как минимум о 15 таких случаях, в том числе не менее семи в Петербурге. Здесь у нескольких человек были обнаружены серьезные травмы: ушиб головы у Владимира Осипова, ушиб спины у Егора Карпенко, травма руки у Анастасии Осиповой, ее отправили в больницу под конвоем. В Краснодаре был задержан и избит адвокат Михаил Беньяш, приехавший оказать помощь участникам акции. Координатору штаба Навального в Ростове-на-Дону Сергею Гривко повредили ребра.

Как минимум восьми людям вызвали скорую помощь. В Липецке у задержанного случился приступ эпилепсии, однако полицейские долго не обращали на это внимания. Об эпилепсии сообщал и задержанный в Петербурге. Одной из задержанных еще перед акцией, москвичке Марии Рябиковой, вызвали психиатра.

Кроме того, в Красноярске еще до начала акции на двух активистов напали неизвестные. Владиславу Ткачуку разбили телефон, и один из нападавших сказал: "Ещё раз я тебя на митинге увижу — домой к тебе приду и ноги переломаю". У Ксении Пичугиной трое мужчин вырвали значок, порвали кофту и плакат, сопроводив это замечанием "Стране помочь хочешь, да?".

В ходе акций задержали несколько десятков несовершеннолетних и не менее шести журналистов. Одному из них — корреспонденту издания НГС в Омске — полицейский порвал удостоверение. В Краснодаре во всех отделах полиции, а также в отделах Омска и Екатеринбурга объявили план "крепость" — к задержанным не пускают адвокатов.

Непосредственно 9 сентября состоялось несколько судебных заседаний в связи с акциями. Координатора штаба Навального в Новосибирске Сергея Бойко, задержанного перед акцией, арестовали на 30 суток, его казанского коллегу Андрея Бояршинова, задержанного накануне, — на 15 суток, столько же получили и координатор штабов Навального в Уфе и Волгограде Лилия Чанышева и Анастасия Кадетова. На всех них были составлены протоколы о повторном нарушении на мероприятиях.

Координатору штаба Навального в Саранске Евгению Пашуткину по той же статье дали трое суток ареста, а задержанному 8 сентября координатору смоленского штаба Алексею Лавриненкову — всего сутки, так что он уже вышел на свободу. Задержанного вместе с ним Евгения Романова оштрафовали на 25 тысяч по статье об организации несогласованного мероприятия. Координатора псковского отделения "Открытой России" Лию Милушкину по той же статье — на десять тысяч.

На ночь в отделах полиции остаются несколько десятков человек в разных городах, в отношении двоих задержанных возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти. Об одном из подозреваемых известно, что он, по версии следствия, "нанес сотруднику полиции удары в область головы".

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