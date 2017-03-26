”Мы уже давно в шоке от того, что творят власти”. Участники всероссийских акций протеста рассказали Delfi о происходящем в стране

26 марта по всей России прошли многотысячные митинги, посвященные борьбе с коррупцией под общим названием ”Димон ответит”. Участники акций в разных городах России рассказали спецкорам Delfi, почему они участвуют в митингах, на что надеются, а также что они видели и слышали.

Главным организатором сегодняшнего протестного движения смело можно считать Алексея Навального и его Фонд Борьбы с Коррупцией, которые несколько недель назад опубликовали фильм о роскошном образе жизни премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это одна из самых крупных протестных акций в новейшей истории страны за последние 25 лет, которая, разумеется, не могла пройти так же гладко и спокойно, как проходят акции в поддержку действующей власти, так как в 70 из 100 городов, заявивших о митинге, подобные мероприятия не были согласованы. Официальные федеральные СМИ не посвятили этому масштабному событию ни слова, тогда как независимые издания пестрили заголовками о количестве задержанных.

Самая крупная и заметная акция прошла в Москве, где на Тверскую и прилегающие к ней улицы и площади вышли десятки тысяч человек. Алексея Навального задержали одним из первых, когда он только успел выйти из метро и пройти несколько шагов, размахивая кроссовками. Кроссовки вообще стали своеобразным символом сегодняшних акций протеста, так как именно с них начало расследование ФБК о коррупционной схеме премьер-министра.

Комментарии участников акции

”Я здесь для того, чтобы выразить свою позицию: власти не должны воровать. Но они замолчат об этом в СМИ, будет очень мало информации об этом, и естественно, воровать никто не прекратит, и никаких мер против этих воров предпринято не будет. Но я здесь, чтобы показать, что мы все-таки здесь, мы не прячемся, мы не только диванные оппозиционеры, и может, это все же во что-то выльется”, — рассказал Никита из Нижнего Новгорода.

"Мы преследуем всеобщие цели, ведь очевидно, что в России сложилась такая ситуация: видно, что деньги идут не туда — наука, производство, все остальное. И при этом мы наблюдаем, как про наших высших чинах всплывают какие-то фантастические расследования, имущества на миллионы, миллиарды долларов. Я думаю, что это несправедливо. А такие процессы в истории уже много раз происходили, хотелось бы надеяться на какую-то эволюцию”, — полагает Виктор, также живущий в Нижнем Новгороде.

Сергей (Нижний Новгород) поделился своим опытом: ”Все было организовано хорошо, без каких-либо драк, эксцессов. Даже полицейские вели себя нормально, обошлось без потасовок, особенно если сравнить с событиями Болотной площади. Но то, что стали забирать организаторов — это большая ошибка (всего 13 человек — прим. ред.), ведь они сделали из них и Навального "Жанну-д-Арк", они таким образом только повысят их рейтинг, естественно, поднимется очередной хайп, у него (Навального) увеличится количество подписчиков — результат для властей будет не очень хороший. Хотя они сами не отреагируют никак: как обычно поставят какое-нибудь ток-шоу, которых итак навалом, вместо того, чтобы показывать действительно полезное, и будут обсуждать, что весь народ — иностранные агенты”.

Москвичка Анна поведала, что она только что вернулась с Тверской, была не в самом эпицентре, но неподалеку. Люди вели себя мирно, было много плакатов, кричали речевки. Она хочет выразить свое мнение, но понимает, что власти это не услышат. В других странах, по мнению Анны, как только люди выходят на площади с недовольством, власть идет на диалог с ними, первые лица уходят в отставку. ”А у нас так не будет, но я считаю своим долгом выйти и показать, что нас много”.

"В Петербурге мы уже давно в шоке от того, что творят власти. Для меня это единственный вариант — выразить свое мнение, других я не вижу. Полиция кидала в толпу дымовые шашки, я был рядом. Зря они так делают, но и они выполняют свою работу, у них приказ. Потом мы пошли на Дворцовую, я постоял там немного и ушел, на работу нужно. Не думаю, что все это как-то поможет. К ответу их всех не привлечь. Но порадовало, что народ начал просыпаться от всей этой пропаганды и вранья”, — рассказал спецкорам Delfi Константин из Санкт-Петербурга.

Евгения Чирикова рассказала: ”Прежде всего очень радостно и гордо за Питер! Колыбель революции не подкачала — такая мощная демонстрация в условиях возросшей цены протеста восхищает. Москвичи тоже молодцы, хотя им сложнее , полиции в Москву больше, чем где бы то ни было”.

Сегодняшний день, по словам Чириковой, особенный: он показал, во-первых, что протест никуда не сдулся, во-вторых, что в регионах движение за нормальное честное государство набирает серьезные обороты.

”Для меня сегодняшняя акция не была неожиданностью. На протяжении последних лет наша команда освещает новости гражданского активизма и мы наблюдаем его неуклонный рост. Люди объединяются и в крупных российских городах и в регионах для защиты самых разных видов своих прав и социальных, и экономических, и экологических”, — резюмировала Евгения Чирикова.