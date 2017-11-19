Мугабе: события этой недели не угрожают моей власти

Президент Зимбабве Роберт Мугабе в телеобращении к народу страны заявил, что планирует председательствовать на съезде правящей партии в декабре, передает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

Он также заявил, что события прошедшей недели не представляют угрозы конституции страны или его власти как главе государства.

”Мы должны научиться прощать, разрешать противоречия в товарищеском духе”, — сказал он.

Он также выразил уверенность в том, что народ Зимбабве нацелен на мирное решение разногласий, в отличие от жителей многих других стран.

Ранее источник заявил, что Мугабе согласился уйти в отставку.