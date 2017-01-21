Белоруссия не платит долг за российский газ, Москва урезала поставки нефти и недовольна активизацией отношений Минска с Брюсселем. DW выясняла, на что готов Кремль, чтобы урезонить союзника?

После публикации доклада минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований (CSFPS) в белорусских и российских СМИ обсуждают вероятность смены власти в Минске, на которую, как утверждают аналитики центра, якобы готова Москва. Арсен Сивицкий и Юрий Царик перечислили целый ряд причин, которые, на их взгляд, свидетельствуют об "одностороннем давлении" на Беларусь со стороны Кремля.

Среди прочих были названы попытки РФ "разместить российские войска на постоянной основе; приготовления к мероприятиям стратегического развёртывания вооруженных сил РФ на белорусской территории во время учений "Запад-2017"; блокировка движения через Беларусь пассажиров, направляющихся из третьих стран на территорию России" и другие. В связи с этим CSFPS назвал "актуальной угрозой возможные действия Российской Федерации по провоцированию внутреннего конфликта и/или насильственной смене конституционного строя РБ".

DW выясняла, к каким последствиям для Беларуси может привести нынешнее обострение противостояния Минска и Москвы. По мнению опрошенных DW экспертов, Кремлю незачем свергать Лукашенко, так как у России достаточно иных рычагов для проведения политики "принуждения к партнерству" официального Минска.

Красная линия для Лукашенко

"Конфликт между Минском и Москвой — действительно самый серьезный за последние 5 лет", — заявил DW белорусский политолог из аналитического центра "Стратегия" Валерий Карбалевич. Россия еще в 3-м квартале прошлого года урезала нефтяные поставки и ограничит их в 1-м квартале 2017-го за то, что Беларусь не оплатила задолженность за полученный в прошлом году газ.

Белорусское руководство до сих пор не получило третьего транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, который должен был поступить в минувшем сентябре. Эксперт напомнил, что причиной недовольства Кремля является также активизация отношений Минска с Брюсселем. В свою очередь Александр Лукашенко без объяснения причин отсутствовал 26 декабря в Санкт-Петербурге на саммитах ЕАЭС и ОДКБ.

"Причины очередной конфронтации не новые — неудовлетворенность обеих сторон", — комментирует сложившуюся ситуацию Карбалевич. Москве не нравится, что Беларусь не выполняет многие из своих обещаний. Минск не устраивает, что Россия сократила преференции, которыми ранее пользовалось белорусское руководство для поддержки неэффективной экономики.

Но, по мнению эксперта, "сейчас конфликт на самом пике, а потом, как и все предыдущие, сойдет на нет, до следующего скандала". "Москва обозначила для Лукашенко красную линию, зайти за которую он никогда не решится, — это отказ от интеграции с РФ по примеру Украины и выход из интеграционных объединений — Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ", — заметил политолог.

Поэтому он скептически оценил прогноз CSFPS о якобы готовящейся Москвой насильственной смене власти в Беларуси: "Сами авторы доклада абсолютно лояльны по отношению к режиму, и логика их рассуждений подталкивает лишь к тому, что всем белорусским патриотам надо консолидироваться вокруг действующего главы государства, если Россия ставит задачу дестабилизации обстановки в Беларуси и замены Лукашенко на свою марионетку".

Просьба утопающего о соломинке

С тем, что Кремлю невыгодно идти на глубокую дестабилизацию ситуации в Беларуси "с непонятными последствиями и непонятной реакцией мирового сообщества", согласен и руководитель российских программ Финского института международных отношений Аркадий Мошес.

"Вряд ли Россия решится на брутальные меры и превратится во врага Беларуси", — заявил он в беседе с DW. И оценил посыл доклада CSFPS, как сигнал Западу: "Спасайте Лукашенко, гаранта белорусского суверенитета, и если западные политики не возьмутся за его спасение, то им придется иметь дело с гораздо более жестко привязанным к Москве политическим режимом".

В то же время, по словам аналитика, Москву явно не устраивает, что в последние 3 года союзный Минск ведет политику, сводящуюся к попыткам "получать экономические выигрыши по всем азимутам — будь то Запад, сотрудничество с Украиной, неприсоединение к антисанкциям РФ или выстраивание белорусского коридора для доставки западных санкционных продуктов в Россию". Мошес уверен, что Кремль попытается поставить белорусское руководство в такие условия, что ему просто придется вести себя лояльно. "А вишенкой на торте могла бы стать российская авиабаза, на которой настаивала Москва, и от которой Минск отказался", — говорит эксперт. И перечисляет способы, с помощью которых Россия может привязать Беларусь к себе.

Во-первых, это минимизация субсидирования — кредитов и льготных поставок энергоносителей, без которых белорусская политическая система существовать не может. Во-вторых, требование приватизации "фамильного серебра, к которому у РФ еще есть интерес". В-третьих, создание собственных военных ресурсов и лишение Беларуси возможности торговать с Россией декларациями о военно-политическом сотрудничестве. В-четвертых, создание имиджа Беларуси как союзника ненадежного и готовящегося сменить фронт с помощью российской пропаганды, что сделает белорусскую контригру крайне затрудненной.

"Господин Лукашенко утратил ту мягкую силу влияния на Кремль, которой он пользовался раньше, когда конфликт с Беларусью по внутриполитическим соображениям был для Москвы болезненным, а Запад вряд ли захочет пойти на жесткую конфронтацию с Россией по поводу Беларуси в ее нынешнем экономическом состоянии и с ее нынешним политическим режимом, — говорит Аркадий Мошес. Поэтому, по его мнению, "свержение Лукашенко и захват территорий не понадобится, так как у Москвы достаточно иных ресурсов для принуждения Минска к партнерству".