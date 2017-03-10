Москва подготовила закон для переселения хрущевок. Власти хотят сносить любые строения в пределах зон ”реновации”

В Госдуму внесут законопроект, который упростит процедуру расселения хрущевок в Москве. По информации ”Коммерсанта”, 10 марта документ предложат на рассмотрение депутаты от столицы Галина Хованская и Владимир Ресин.

Для обсуждения законопроекта 2 марта мэр Москвы Сергей Собянин с заместителями приехал на закрытую встречу с руководством Думы. Там были представлены основные положения документа: он позволит упростить выделение земли, сократить сроки подготовки документации и урегулирует другие детали ”реновации” хрущевок, пишет Meduza.

Как следует из подготовленной мэрией презентации, на строительство каждого нового дома потребуется 1581 день — от предпроектной подготовки до переселения жильцов из хрущевок. Общие затраты на строительство домов и инфраструктуры в мэрии оценивают в 3,5 триллиона рублей.

Всего в столице планируют снести 7934 дома, в которых проживают 1,6 миллиона человек. Собянин также попросил права сносить не только пятиэтажки, но и другие дома, которые попадают в границы района ”реновации”.

Масштабную программу сноса панельного жилья Собянин представил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в конце февраля. Президент согласился с предложением мэра столицы о сносе всех хрущевок с переселением жильцов в пределах района.

Собянин заверил, что жителей пятиэтажек будут переселять в квартиры с такой же жилой площадью, но общая площадь может увеличиться — за счет прихожих, кухонь и санузлов. Жильцы назначенных к сносу хрущевок также будут освобождены от уплаты взноса на капремонт — уже накопленные деньги пойдут на строительство нового жилья.