Москва объявила о высылке более 50 сотрудников дипмиссий Британии

Более 50 дипломатов и технических сотрудников британских дипмиссий должны будут покинуть Россию, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

В пятницу Москва на фоне скандала вокруг отравления в Британии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери потребовала, чтобы Великобритания в течение месяца сократила количество своих дипломатов и работников дипмиссий на территории России и привела их общее число в стране в соответствие с количеством российских дипломатических сотрудников в Великобритании.

При этом общее число сотрудников британских дипмиссий, которые будут должны покинуть Россию, не уточнялось. Ранее Британия объявила о высылке 23 российских дипломатов.

Как уточнила Мария Захарова в субботу, чтобы суммарное количество сотрудников посольства и генконсульств Британии в РФ соответствовало числу сотрудников российских дипмиссий в Британии, Россию должны покинуть более 50 сотрудников британских дипмиссий.

"Россия предложила паритет. У британцев более чем на 50 человек больше", — заявила Захарова.

Кроме того Мария Захарова заявила, что сокрытие Лондоном информации от отравлении Скрипаля и его дочери наводит на мысли о причастности к этому случаю британских спецслужб.

До этого Британия объявила 23 российских дипломата персонами нон-грата и выслала их из страны, а Россия приняла аналогичные меры в отношении сотрудников британских дипмиссий на своей территории. Однако тогда речь шла не о сокращении общего числа дипломатов, а фактически о замене одних сотрудников на других — каждая сторона могла прислать новых дипломатов взамен высланных.

Теперь же российский МИД требует именно сократить штат посольства и генконсульств Великобритании в России таким образом, чтобы их стало не больше, чем российских дипломатов и "административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании".

"Зеркальный ответ"



В пятницу Форин-офис выразил сожаление в связи с решением Москвы, но назвал меры, принятые Россией в отношении британских дипломатов, ожидаемыми.

США, десятки стран Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия и Албания на этой неделе объявили о высылке в общей сложности более 160 российских дипломатов в связи с отравлением в Лондоне бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Россия дала "симметричный" ответ на высылку своих дипломатов. Вслед за выдворением 60 американских дипломатов Россия решила выслать десятки дипломатов из стран Евросоюза и еще нескольких государств, которые ранее сами выслали российских дипломатов.

В российском министрестве иностранных дел выразили решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов.

Москва отвергает обвинения в причастности к покушению на Скрипалей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявил, что утверждения Лондона о причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "граничат с бандитизмом".

Прохожие обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на скамейке в Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", производившимся в России (его разработка началась в СССР) и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит Россия.

Российский президент Владимир Путин назвал чушью, бредом и нонсенсом все обвинения в адрес России, которые высказываются в связи с нападением в Солсбери. По его словам, России не был нужен крупный международный скандал в преддверии выборов и чемпионата мира по футболу.

В субботу министерство иностранных дел Британии сообщило, что рассматривает запрос из Москвы о встрече российского консула с дочерью Сергея Скрипаля Юлией, которая в конце этой недели пришла в сознание после отравления. В сообщении ведомства подчеркивается, что при решении вопроса о встрече представителей России с Юлией Скрипаль в первую очередь будут учитываться ее пожелания и британские законы.

Накануне стало известно, что состояние Юлии Скрипаль быстро улучшается и больше не оценивается как критическое. 22 марта английский суд разрешил взять пробы крови у Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и передать их для независимого анализа экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Досмотр лайнера "Аэрофлота"



Говорить напрямую о причастности Великобритании к инциденту с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль сложно, но "сокрытие" Лондоном информации по делу об отравлении Скрипалей наводит на мысли о причастности к этому случаю британских спецслужб, заявила в субботу представитель российского МИД Мария Захарова.

"У нас нет информации по этом делу до сих пор. Единственные официальные вводные, которые мы получили от Великобритании, они пришли вчера относительно улучшения состояния Юлии Скрипаль. Поэтому говорить о причастности Великобритании и официальных лиц к этой истории напрямую сложно, но подозрения в этом есть", — сказала Захарова в интервью "Пятому каналу".

Ранее стало известно, что прибывший в пятницу в лондонский аэропорт Хитроу лайнер Airbus А-321 авиакомпании "Аэрофлот" был досмотрен таможенной службой. МИД России заявил, что британские власти не назвали причины обыска и провели досмотр, не выпуская командира судна из кабины. Захарова назвала досмотр провокацией, которая потребовалась британским властям, чтобы "спасти свою репутацию, капитально подорванную в связи с делом Скрипалей".

Форин-офис подтвердил факт досмотра самолета, но не уточнил, с чем были связаны эти действия таможенной службы.

Замминистра внутренних дел Британии по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил, что досмотр пассажирского лайнера пограничниками — это обычная практика, которая применяется для защиты Британии от организованной преступности и тех, кто может провезти в страну опасные вещества и предметы — например, наркотики или огнестрельное оружие.

Юлия Скрипаль прилетела в гости к отцу из Москвы 3 марта также рейсом "Аэрофлота", однако в тот день это был другой борт. 4 марта Юлия Скрипаль вместе с отцом была обнаружена в центре Солсбери на скамейке в сквере без сознания, в тяжелом состоянии.