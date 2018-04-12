Мосгорсуд оставил в силе приговор Улюкаеву, разрешив занимать госдолжности

Алексея Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года якобы при получении взятки в размере двух миллионов долларов. Согласно гособвинению, Улюкаев вымогал деньги за выданный положительный отзыв на сделку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти". Бывший министр свою вину не признает и уверяет, что в отношении него была совершена провокация.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также к штрафу в 130 млн рублей. Суд также запретил Улюкаеву занимать должности на государственной службе в течение восьми лет после отбытия наказания, но государственных наград не лишил.

В четверг, 12 апреля, на заседания Мосгорсуда явился глава "Роснефти" Игорь Сечин. О его неожиданном появлении стало известно после того, как с ходатайством о его вызове на допрос выступил прокурор. Он заявил, что явка Сечина обеспечена, и попросил суд провести заседание в закрытом режиме.

В суде глава "Роснефти" подтвердил свою позицию о незаконном требовании Улюкаевым вознаграждения. Сечин также заявил, что пришел на заседание, как только появилась возможность: "Я чувствовал свою ответственность, чтобы борьба с коррупцией в нашей стране получила дополнительный результат, и поэтому пришел в суд, как только у меня эта возможность появилась".

Явку в суд над экс-министром Сечин назвал "делом чести". Появление Сечина в суде прокомментировали в Кремле. Отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что визит главы "Роснефти" в суд "не имеет отношения к Кремлю".

Громкий судебный процесс над экс-министром длился несколько месяцев, в течение которых защита неоднократно пыталась добиться появления Сечина в суде. Адвокаты отмечали, что глава "Роснефти" является ключевым свидетелем в деле Улюкаева. "Благодаря Сечину все мы здесь сегодня находимся. Допрос Сечина и допрос Улюкаева, по существу, самое главное в этом суде", — говорил на заседании в Замоскворецком суде адвокат экс-министра Тимофей Гриднев.