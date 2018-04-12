Мосгорсуд оставил в силе приговор Улюкаеву, разрешив занимать госдолжности

Коллегия Мосгорсуда, рассмотрев жалобу адвокатов бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, оставила в силе приговор в отношении экс-чиновника, согласно которому он должен провести восемь лет в колонии строгого режима и заплатить штраф в размере 130 млн рублей.
Как сообщает "Медиазона", при этом Мосгорсуд отменил решение Замоскворецкого суда столицы, который ранее запретил Улюкаеву занимать должности на государственной службе в течение восьми лет после отбытия наказания.
Адвокат Дареджан Квеидзе, представляющий интересы экс-чиновника, уже сообщил о том, что защита будет обжаловать это решение суда. По его словам, адвокаты сначала обратятся в кассацию Мосгорсуда, а затем, если понадобится, — в Верховный суд России.
Жалобу на приговор Улюкаева рассматривала тройка судей — Ольга Неделина, Юсуп Заурбеков и Светлана Федорова. В ходе слушаний защита заявила, что считает вынесенный обвиняемому вердикт несправедливым, и попросила суд его отменить. В свою очередь генпрокуратура назвала приговор оправданным и попросила суд оставить его без изменения.