30.11.2018, 11:45

Моряков с задержанных кораблей Украины перевели в московский СИЗО

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NEWSru.com
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Ukraina
UkrainaFoto: PAVEL REBROV, REUTERS

Все украинские моряки, задержанные в Керченском проливе 25 ноября, вывезены из СИЗО Симферополя. Об этом сообщила "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека по Крыму Людмила Лубина.

"В СИЗО Симферополя сейчас ни одного из задержанных нет", — сказала Лубина, отметив, что не может сказать, куда переведены задержанные, так как обладает информацией только по Крыму. "Информация о том, куда их перевели, может быть только у ФСБ, которая ведёт дело", — подчеркнула уполномоченный.

Ранее в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой сообщили, что командный состав был переведен в одно из СИЗО Москвы, не уточнив точное число задержанных. Накануне адвокат Джемиль Темишев, участвующий в уголовном деле в качестве защитника одного из арестованных украинцев, заявил, что моряков, заключенных под стражу 26-27 ноября, вывозят в московский следственный изолятор "Лефортово".

28 ноября Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу девять граждан Украины с трех кораблей украинских Военно-морских сил, задержанных российскими пограничниками в Черном море. Командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук и бронекатера "Никополь" Богдан Небылица, сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Драч, а также Владимир Лисовой, Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко пробудут под стражей до 25 января 2019 года.

Ранее были арестованы 15 из 24 украинских граждан с трех упомянутых кораблей. 12 из них, в том числе командир бронекатера "Бердянск" Роман Мокряк, заключены под стражу до 25 января 2019 года решением Киевского райсуд Симферополя. 27 ноября Керченский городской суд постановил арестовать на два месяца двоих украинских военных моряков и сотрудника СБУ Василия Сороку, которые были ранены во время инцидента в районе Керченского пролива. Их отправят в СИЗО после выписки из больницы в Керчи.

Все они являются подозреваемыми в уголовном деле, возбужденном по ч. 3 ст. 322 ("Незаконное пересечение государственной границы России") УК РФ, предусматривающей до шести лет лишения свободы.

В ФСБ РФ заявили, что украинские корабли "по прямому указанию киевских властей <…> осуществили вторжение в территориальные воды России, которые были таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией". Спецслужба также обнародовала кадры допроса задержанных украинских моряков, на которых они признались, что сознательно игнорировали предупреждения российских пограничников. В ВМС Украины уверены, что моряки подверглись психологическому и, возможно, физическому давлению.

ФСБ также опубликовала изъятые у задержанных моряков документы, в которых содержится приказ скрытно перейти из Одессы в Бердянск. Особую скрытность требовалось обеспечить у Керчь-Еникальского канала.

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