Молдавия объявила Рогозина персоной нон-грата

Правительство Молдавии приняло решение объявить персоной нон-грата вице-премьера России Дмитрия Рогозина, который на прошлой неделе не смог добраться до Кишинева.

Рогозин "допустил целый ряд оскорбительных высказываний в адрес Молдавии и ее граждан. Российский вице-премьер также допустил оскорбительные оценки в адрес властей страны", цитирует решение правительства Интерфакс.

Российскому вице-премьеру будет запрещен въезд в Молдавию и транзит через нее.

На прошлой неделе Дмитрий Рогозин не смог попасть в столицу Молдавии Кишинев, поскольку Румыния развернула самолет, на котором летел вице-премьер.

Самолет был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск.

"Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады", - прокомментировал Рогозин неудавшийся визит в "Твиттере", однако позже удалил публикацию.

Рогозин намеревался принять участие в памятных мероприятиях в Приднестровье вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном и приднестровским лидером Вадимом Красносельским.

Избранный в прошлом году на пост президента Додон находится в жестком противостоянии с парламентом и правительством.

Глава государства провозгласил курс на сближение с Россией, первый визит совершил в Москву, а 9 мая присутствовал на параде Победы на Красной площади. Противники Додона выступают за продолжение интеграции с Европой.