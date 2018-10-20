Митрополит Иларион: РПЦ признала Константинопольского патриарха раскольником

"Тем фактом, что Константинопольский патриарх признал раскольников, он сам присоединился к расколу. Так действуют церковные каноны. Соответственно, для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником", — сказал Иларион.

Константинопольский патриархат на заседании синода 9-11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху).

Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего евхаристического общения (совместное служение литургий) с Константинополем.