Минкульт России просит запретить украинский фильм о войне в Донбассе

Министерство культуры России попросило генеральную прокуратуру не допустить показ на территории России украинского фильма "Война ради мира".

Документальная картина рассказывает о добровольцах-парамедиках, которые работали во время военных действий на востоке Украины в 2014-2015 годах. Фильм должен был быть показан на кинофестивале "Артдокфест" в Москве, но был снят с показа.

С жалобой на фильм ранее обратился в минкульт депутат Госдумы Петр Толстой.

"В ролике к указанному фильму имеются сцены с нецензурной бранью и содержится откровенно лживая информация, направленная на дискредитацию нашей страны", — говорится в ответном письме Толстому министра культуры Владимира Мединского.

Депутат Толстой выложил в "Фейсбук" два скана документов. В одном из них за подписью Мединского сказано, что минкультуры просит "принять меры прокурорского реагирования с целью недопущения показа на территории России фильма с явными признаками экстремистской направленности".

В другом документе за подписью заместителя генпрокурора России говорится, что проверкой содержания фильма "Война ради мира" займется прокуратура Москвы.

"Сюжет фильма — про медиков, про медицинские эвакуации, про людей, которые погибают и выживают, про судьбы людей, которые изменила война", — рассказал Русской службе Би-би-си режиссер фильма Евгений Титаренко.

Он отметил, что кроме членов организационного комитета "Артдокфеста", фильма никто не видел, но "все осуждают".

"Спасать жизни людей — разве это экстремизм? Это вообще антивоенный фильм", — заявил Титаренко. Он добавил, что в его фильме нет никаких пропагандистских приемов наподобие начитки или закадровых комментариев автора — показана только съемка военных событий на Украине.

Скандал на "Артдокфесте"

С 6 по 12 декабря в Москве проходил фестиваль документального кино "Артдокфест". Президент фестиваля режиссер-документалист Виталий Манский еще до начала показов рассказал, что ему поступали угрозы из-за фильма Евгения Титаренко "Война ради мира", и лента была снята с программы.

Также был отменен показ фильма о лидере крымских татар Мустафе Джемилеве. Манский заявил, что требование убрать фильм поступило "с самого верха".

Активисты движения SERB дважды пытались сорвать показ другого фильма о событиях на Украине — "Полет пули".

В первый раз они пришли в кинотеатр "Октябрь", где шел кинопросмотр в рамках фестиваля, и потребовали прекратить показ фильма. На следующий день активисты ворвались в зрительный зал с криками: "Позор бандеровцам!" и "Остановите показ фильма против русских!"