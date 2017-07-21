Миллионные протесты в Венесуэле: есть погибшие, конца митингам не видно

Миллионы венесуэльцев присоединились ко всеобщей забастовке, требуя от президента Николаса Мадуро отменить созыв нового парламента.

Мадуро хочет заменить нынешнюю Национальную ассамблею новым законодательным органом, который будет обладать полномочиями по изменению конституции страны.

Как сообщают активисты, в ходе протестов погиб житель окраины Каракаса и двое манифестантов в городе Валенсия на севере страны.

Мадуро заявил, что на митинги вышли "бездельники", "фашисты" и "малочисленная оппозиция". Президент объявил о массовых арестах тех, кто, по его словам, мешает "простым венесуэльцам" наслаждаться "трудом и любовью".

За прошедшие три месяца протестов по всей Боливарианской республике погибли около 100 человек.

Протестующие баррикадировали улицы Каракаса мебелью и мусорными контейнерами. Как утверждает оппозиция, в забастовке приняли участие 85% граждан страны.

Но госчиновники и жители проправительственных избирательных округов вышли на работу, как ни в чем не бывало.

Как сообщают местные правозащитники, по всей стране арестованы 360 человек.

Колумбия, Франция, США, Испания и ЕС в целом призвали Мадуро прислушаться к протестующим и отменить созыв ассамблеи, но сменщик Уго Чавеса непреклонен.

Президент воспринял лояльность своих сторонников в ходе протестов как личный триумф и сказал: "Товарищи! Любовь, надежда, труд и жизнь восторжествовали. Я наказал поймать фашиствующих террористов".

Большинство в нынешней Национальной ассамблее Венесуэлы принадлежит оппозиции.

Мадуро считает, что новая конституция необходима для предотвращения иностранного заговора против его правления. Бразилия, США и ЕС считают, что президент хочет любой ценой удержаться у власти.

Оппозиция призывает продолжить массовую акцию в воскресенье.

Один из венесуэльских дипломатов при ООН Исайяс Медина подал в отставку, мотивировав уход пренебрежением прав человека со стороны властей. Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Рафаэль Рамирес сказал, что Медину уволили за "нечестность".

Председатель Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что кровь протестующих на руках Мадуро. "За каждым задержанием, сроком по политическим мотивам и убийством протестующих стоит ответственный власть имущий", — написал Альмагро в своем коммюнике.

Что не так с Венесуэлой?

В стране уже несколько лет продолжается глубочайший экономический кризис: в Венесуэле не хватает даже базовых подуктов, а инфляция рекордно обесценила национальную валюту: по прогнозам МВФ, в 2018 году инфляция может составить 1660%.

Экономика Венесуэлы более чем на 90% зависит от экспорта нефти.

Оппозиция считает, что Мадуро неспособен диверсифицировать экономику, а его партия погрязла в коррупции.

Президент утверждает, что его оппоненты пытаются устроить государственный переворот с помощью США и средств массовой информации.

После критики ряда стран-соседей Венесуэла вышла из Организации американских государств.

Верховный суд Венесуэлы весной пытался забрать полномочия у парламента, в которой доминирует оппозиция. Законодательные полномочия, согласно этому решению, переходили к Верховному суду, что по сути позволили бы судьям самостоятельно принимать законы.

Почти сразу суд отменил своё решение забрать полномочия у ассамблеи.