МИД России: признание паспортов ДНР и ЛНР соответствует международному праву

Министерство иностранных дел России заявило, что указ о признании Москвой паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР соответствует международному праву. Соответствующий комментарий опубликован на сайте ведомства, пишет gazeta.ru.

”Указ полностью соответствует международному праву, которое не запрещает признания основных документов, необходимых для реализации прав и свобод граждан, выданных властями, которые не пользуются международным признанием”, — говорится в сообщении.

В МИДе добавили, что это подтверждается международной практикой и решениями международных судебных органов, в том числе Международным судом ООН и Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

Ведомство подчеркнуло, что вводимые меры носят временный характер — до политического урегулирования ситуации в Донбассе на основе минских соглашений.

Ранее в МИД ФРГ назвали указ о признании Россией документов ДНР и ЛНР нарушением минских договоренностей.