МИД РФ: Россия не будет отчитываться перед НАТО о размещении ”Искандеров”

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин заявил, что Москва не собирается отчитываться перед НАТО по вопросу о размещении комплексов ”Искандер” в Калининградской области, передает gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

”Никакого отчета не будет, об этом речи не идет”, — заявил Келин.

Ранее журнал Spiegel написал о том, что на предстоящем заседании Совета Россия — НАТО Брюссель якобы потребует от Москвы объяснений по поводу переброски ”Искандеров” под Калининград. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что размещение Россией ракет ”Искандер-М” в Калининградской области на постоянной основе ”стало бы откатом” в процессе обеспечения европейской безопасности.