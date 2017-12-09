МИД РФ пригрозил зеркально ответить на "смехотворные" санкции США

В российском МИДе прокомментировали данные СМИ о готовности США ввести новые санкции против РФ из-за несоблюдения ракетного соглашения. Агентство ТАСС выпустило ряд сообщений с пометкой "срочно", передав, что замглавы ведомства Сергей Рябков объявил ограничения "смехотворными".

Целиком комментарий Рябкова опубликован на сайте МИД. Он посвящен публикации американского издания Politico, которое сообщило об одобрении президентом США Дональдом Трампом новых санкций. Предложил их Совет нацбезопасности при Белом доме в связи с обвинениями в адрес России в несоблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договор РСМД, или ДРСМД).

"В Вашингтоне не нашли лучшего момента, чем отмечавшееся 8 декабря 30-летие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, чтобы выступить с угрозами в адрес своего партнера по соглашению, которое стало одним из краеугольных камней процесса ограничения и сокращения ядерных вооружений, — объявил Рябков. — Что касается очередных попыток пугать нас санкциями, то они просто смехотворны".

Замглавы МИД добавил, что введение санкций может привести к срыву заседания комиссии по выполнению этого соглашения. Кроме того, РФ будет вынуждена дать зеркальный ответ, если США перестанут следовать ДРСМД, указал он.

При этом обвинения со стороны США, которые озвучиваются на протяжении ряда лет, он назвал ошибочными. "Американцы уже давно высказывают претензии, что мы якобы выходим за рамки договора, запрещающего размещение на суше крылатых ракет с дальностью полета от 500 до 5500 километров, — отметил он. — Но интересная закономерность: так же как с известными утверждениями про "российское вмешательство в американские выборы" никаких реальных доказательств не приводится". По его словам, "единственное, что недавно нам назвали — индекс одной из отечественных ракетных разработок, чья дальность действия заведомо меньше указанного диапазона".

Власти США, напомним, обвинили Россию в нарушении РСМД после пуска новой ракеты для "Искандера-М". Глава Минобороны США Джеймс Мэттис тогда заявил, что Вашингтон заручился поддержкой НАТО для давления на Россию по выполнению Договора. "Многие страны НАТО имеют свои доказательства, что Россия не намерена соблюдать этот договор", — подчеркнул Мэттис.

В Москве тогда заявили, что дальность ракеты не превышает 400 км.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это утверждение, с которым Москва выражала категорическое несогласие, отмечая, что в заявлениях американской стороны нет конкретики. Россия же выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.