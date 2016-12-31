В Москве есть ощущение, что команда Демократической партии США пытается своими последними решениями отомстить Дональду Трампу за его победу на выборах, заявила в интервью ”РИА Новости” официальный представитель МИДа Мария Захарова.

По ее словам, в настоящее время ”уходящая администрация не оставляет попыток ухудшить двусторонние отношения, не понимая, что дальше уже некуда”. ”Честно говоря, такое ощущение, что теперь команда демократов просто пытается отомстить Трампу за победу, принимая просто абсурдные решения за месяц до его вступления в должность”, — отметила Захарова, приведя в пример решение о поставках тяжелых вооружений сирийской оппозиции.

По словам Захаровой, есть все предпосылки для того, чтобы выйти из того тупика, в который привела отношения двух стран нынешняя администрация США. ”Мы исходим из того, что, конечно, из тупика, в который привели российско-американские отношения прежние обитатели Белого дома, нужно выходить, и сейчас к этому есть все предпосылки”, — отметила она.

Представитель МИДа также рассказала, что даже с прежней командой США, которая ”абсолютно не скрывала своей антироссийской политики по многим вопросам”, российские власти работали и ”пытались нащупать те точки, по которым можно вести диалог, хотя были готовы к большему, полноформатному сотрудничеству”.

”Для нас, конечно, есть вещи, на которые мы не можем не реагировать. Но наша принципиальная позиция заключается в следующем: неважно, насколько партнер сложный, — необходимо с ним работать. Блокировка работы приводит к еще большему осложнению отношений. Поэтому как говорили, так и продолжаем говорить: работать будем с любой командой”, — подчеркнула Захарова.

Она также сказала, что утверждения Вашингтона о том, что Москва сделала ставку на Трампа и что это ”ее кандидат”, не соответствует действительности. ”Утверждения американского истеблишмента о том, что Россия поставила на Трампа и это ее кандидат, — это как раз один из элементов информационной войны. Это же не так”, — сказала российский дипломат.

29 декабря президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России. В санкционный список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, трое его заместителей, а также обвиненные в хакерстве Алексей Белан и Евгений Богачев. Под санкциями США также находятся ФСБ, ГРУ, автономная некоммерческая организация ”Профессиональное объединение конструкторов систем информатики”, ООО ”Специальный технологический центр” и ООО ”Цифровое оружие и защита” (ЦОР).

Также Государственный департамент США объявил персонами нон гра​та 35 российских дипломатов. По мнению ведомства, они действовали ”не в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом”.

МИД России в ответ на действия Госдепа предложил президенту Владимиру Путину выслать из страны 31 сотрудника посольства США и четырех сотрудников генконсульства в Санкт-Петербурге. Однако Путин отказался от этой меры. ”Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня ”кухонной”, безответственной дипломатии”, — отметил Путин. Дальнейшие шаги ”по восстановлению российско-американских отношений” российская администрация, по его словам, будет предпринимать ”исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа”.

Избранный президент США Дональд Трамп назвал это решение отличным. ”Отличное решение. Я всегда знал, что он очень толковый”, — написал он в своем Twitter.