МИД КНДР: США объявили Северной Корее войну

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо обвинил США в том, что они объявили войну КНДР. Об этом он заявил журналистам в Нью-Йорке на брифинге в гостинице Millenium Plaza, передает BBC. Министр добавил, что КНДР оставляет за собой право сбивать американские бомбардировщики.

Он отметил, что КНДР способна сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они не находятся в воздушном пространстве страны, передает The Daily Star.

"Весь мир должен четко помнить, что именно США впервые объявили войну нашей стране, — сказал министр. — Поскольку Соединенные Штаты объявили войну нашей стране, мы будем иметь полное право принять контрмеры. К ним относится право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они не находятся в воздушном пространстве нашей страны".

Американские СМИ отмечают, что пресс-конференции политиков КНДР почти беспрецедентны, обычно это государство передает информацию по своим новостным каналам.

В субботу было опубликовано заявление главы МИД КНДР Ли Ен Хо, где президент США Дональд Трамп именовался "психически ненормальным человеком с манией величия".

"Реальность в том, что такой человек, как Трамп, психически неуравновешенный, с манией величия и самоуверенный, человек, которого порицает даже американский народ, называя его "горе-командиром", "королем-лжецом" и "президентом-зло", занимает президентское кресло. Опасная правда в том, что игрок, который всю свою жизнь использовал угрозы и обман и другие схемы обладает страной, которая держит палец на "красной кнопке". Вот что представляет собой серьезную угрозу международному миру и безопасности сегодня", — сказал глава МИД Северной Кореи.

Северокорейский министр сказал, что удар ракетами по Соединенным Штатам "неизбежен", потому что Трамп назвал главу КНДР Ким Чен Ына "человеком-ракетой". В ответ американский президент пригрозил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, что его "скоро не будет".

Ранее, 19 сентября, выступая на сессии Генассамблеи ООН, Трамп заявил, что США придется "полностью уничтожить" КНДР, в случае если Пхеньян будет расценен, как угроза. В ответ на эти слова, Ким Чен Ын назвал американского президента "испуганной собакой" и сказал, что заявление Трампа — это объявление войны.