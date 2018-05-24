24.05.2018, 14:38

Международная следственная группа: сбивший MH17 ”Бук” прибыл из военной части под Курском

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rus.delfi.ee
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Malaisia reisilennuk kukkus Ukraina-Venemaa piiri lähistel alla
Malaisia reisilennuk kukkus Ukraina-Venemaa piiri lähistel allaFoto: MAXIM ZMEYEV, REUTERS

Зенитно-ракетный комплекс ”Бук”, сбивший ”БоингMalaysia Airlines в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России. Об этом заявил представитель Международной следственной группы на пресс-конференции о результатах расследования.

Следователи сделали этот вывод, основываясь на фото и видео из социальных сетей, сделанных по пути следования ”Бука” из Курской области, где базируется 53-я бригада, 23-25 июня 2014 года, пишет Дождь.

База 53-й бригады располагается в поселке Маршала Жукова под Курском. Следственная группа установила, что ”Бук”, сбивший ”Боинг” Malaysia Airlines в Донецкой области, вывезли с базы 23 июня. Он был в составе конвоя, состоящего из 50 единиц военной техники, в том числе шести ”Буков”. Следователи проанализировали отличительные черты машин по десяткам фотографий, выложенных в это время в соцсетях. Они установили местоположение объекта с каждой фотографии и составили хронологический путь конвоя из Курска. Следователи объяснили обилие фотографий и видео в соцсетях тем, что во время движения конвоя по некоторым дорогам движение по встречной полосе останавливалось.

Отличительные черты ”Буков”, принадлежащих 53-й бригаде, следователи установили по многочисленным постам в соцсетях, сделанным жителями Старого Оскола в Белгородской области. Следователи составили ”отпечатки пальцев” каждого ракетно-зенитного комплекса — его индивидуальные характеристики. Они отметили, что техника пронумерована трехзначными числами, большинство начинаются с двойки. Это означает, что она принадлежит второму батальону 53-й бригады. Лишь одна военная машина пронумерована тройкой.

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Представитель Международной следственной группы, глава департамента расследований полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен заявил, что следователи продолжат сбор доказательств о конкретных людях, прямо и косвенно ответственных за запуск ”Бука”, а также о тех, кто отдал этот приказ. ”Мы убеждены, что есть много людей, у которых есть эта информация”, — заявил Паулиссен. Он отметил, что среди них служащие 53-й бригады, их родственники и знакомые. Чиновник призвал людей, у которых есть информация, которая может помочь следствию, связаться с Международной следственной группой, которая гарантирует безопасность информаторов.

Впервые о том, что ”Бук” находился на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил России, сообщала исследовательская группа Bellingcat.

Международная следственная группа в докладе о предварительных результатах расследования уже говорила, что ”Бук” прибыл из России и вернулся в Россию после крушения лайнера. Однако официально не сообщалось, какой военной части принадлежал зенитный комплекс.

Малайзийский ”Боинг-777”, вылетевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года в разгар боев между украинскими военными и сепаратистами из ”народных республик”. В результате погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Среди погибших были граждане десяти государств, большинство из которых — 193 человека — граждане Нидерландов.

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