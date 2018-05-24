Международная следственная группа: сбивший MH17 ”Бук” прибыл из военной части под Курском

Зенитно-ракетный комплекс ”Бук”, сбивший ”Боинг” Malaysia Airlines в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России. Об этом заявил представитель Международной следственной группы на пресс-конференции о результатах расследования.
Следователи сделали этот вывод, основываясь на фото и видео из социальных сетей, сделанных по пути следования ”Бука” из Курской области, где базируется 53-я бригада, 23-25 июня 2014 года, пишет Дождь.
База 53-й бригады располагается в поселке Маршала Жукова под Курском. Следственная группа установила, что ”Бук”, сбивший ”Боинг” Malaysia Airlines в Донецкой области, вывезли с базы 23 июня. Он был в составе конвоя, состоящего из 50 единиц военной техники, в том числе шести ”Буков”. Следователи проанализировали отличительные черты машин по десяткам фотографий, выложенных в это время в соцсетях. Они установили местоположение объекта с каждой фотографии и составили хронологический путь конвоя из Курска. Следователи объяснили обилие фотографий и видео в соцсетях тем, что во время движения конвоя по некоторым дорогам движение по встречной полосе останавливалось.