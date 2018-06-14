Месяц голодовки Сенцова: евродепутаты требуют от РФ освободить украинца

В резолюции Европарламент требует от властей РФ "незамедлительно и безоговорочно" отпустить Олега Сенцова и остальных "более 70 украинских политических заключенных в России и в оккупированном Крыму". Это же касается и лиц, являющихся гражданами России, в частности Оюба Титиева, главы чеченского отделения правозащитной организации "Мемориал". Напомним, его арестовали в январе 2018 года за хранение наркотиков. "Арест Титиева является частью вызывающего беспокойство тренда арестов, атак, запугиваний и дискредитации независимых журналистов и правозащитников", — отмечается в резолюции.

Вначале пять крупнейших фракций Европарламента предложили каждая по своему проекту резолюции, но впоследствии их объединили в один. Потому поддержка была более чем ожидаемой. Перед принятием резолюции евродепутаты провели дебаты, выявившие единодушие.

Причина состоит в том, что в них вообще не принимали участия представители трех других фракций. Это касается и Левых, регулярно занимающих примирительную позицию в отношении России, и очень часто открыто пророссийской "Европы наций и свободы", и евроскептической "Европы сободы и прямой демократии". При этом, как известно, в Европарламенте каждая фракция имеет возможность представить свою позицию по поводу любого вопроса.

"Кремль снова и снова возобновляет ГУЛАГ"

Хотя евродепутаты вспоминали и о других политзаключенных, в первую очередь они говорили именно об украинском режиссере, отбывающем срок в колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом. Неподалеку от нее находится город Салехард, являющийся, по словам представителя фракции Европейской народной партии (ЕНП) Яромира Штетины, одним из печально известных символов ГУЛАГа, ведь на строительстве железной дороги во времена СССР там погибло много политзаключенных.

"Кремль снова и снова возобновляет ГУЛАГ", — считает Штетина. "Давайте поможем освободить Сенцова, давайте остановим ГУЛАГ!", — призвал своих коллег чешский депутат, чем вызвал аплодисменты.

Представитель фракции либералов Пятрас Ауштрявичюс рассказал о погодных условиях в тех местах, где находится колония "Белый медведь", в которой отбывает срок Сенцова: "Температура может падать до минус 50 градусов, снег лежит и в июне. Какое символическое название для места, где медведи чувствуют себя свободно, а люди, как правило, не живут". Он выразил надежду, что Сенцов сможет выдержать голодовку, а двум его детям позволят увидеть отца.

Не становиться фоном для фото Путина

В день дебатов, 14 июня, в России стартовал чемпионат мира по футболу. Евродепутат от "зеленых" Ребекка Хармс (Rebecca Harms) напомнила слова Олега Сенцова о том, что если он умрет во время ЧМ-2018, это вызовет широкий резонанс и привлечет больше внимания к ситуации с политзаключенными в России. По ее словам, нынешняя резолюция Европарламента является попыткой поддержать призыв Сенцова.

Ранее несколько десятков евродепутатов призвали руководителей стран ЕС бойкотировать ЧМ-2018. Хармс при этом подчеркивала, что обычных болельщиков это обращение не касается. Рожа Тун из ЕНП ничего не имеет против того, чтобы государственные деятели из стран ЕС смотрели футбол. Но пока Сенцов и другие политзаключенные не на свободе, они не должны "становится фоном для триумфальных фотографий Путина".