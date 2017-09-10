Меркель сравнила вхождение Крыма в Россию с расколом Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин не может смириться с принадлежностью Крыма России. Такое мнение она высказала в интервью изданию Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, опубликованном в воскресенье, 10 сентября.

”Если я слышу, например, что нужно просто признать аннексию Крыма Россией, я думаю: что случилось бы, если к нам тогда в ГДР было такое отношение: "Германия расколота, тут ничего не изменить"”, — подчеркнула немецкий лидер.

По ее мнению, из истории нужно извлечь урок о том, что ”мы не должны просто мириться с несправедливостью”. Так Меркель отреагировала на слова лидера Свободной демократической партии страны Кристиана Линднера, который в середине августа выразил уверенность в том, что Крым нужно признать частью России.

”Крым никогда не вернется в состав Украины. Санкции не помогут. Россия является силой в Европе и мы должны интегрировать ее в европейский порядок”, — заявил он в интервью изданию Berliner Morgenpost.

Аналогичное заявление в начале сентября сделал лидер Социал-демократической партии Германии и кандидат на пост канцлера Мартин Шульц. ”Мне кажется, ситуация такова, что русские сделали из этого свершившийся факт, на чем они будут настаивать”, — пояснил он, добавив, что все равно считает присоединение полуострова к России нарушением международного права.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, в результате которого за это решение выступило подавляющее большинство участников голосования. Киев отказался признать результаты плебисцита. Москва указывает на то, что референдум был осуществлен в соответствии со всеми нормами международного права.

В 2014 году ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении Москвы. В июне 2017-го экономические санкции были продлены до 31 января 2018 года. Кроме того, в отношении граждан и юридических лиц России и Украины действуют индивидуальные санкции. 5 сентября постпреды стран-членов Евросоюза договорились продлить их, решение предстоит формально утвердить Совету ЕС.