Меркель посоветовала Трампу и Путину чаще встречаться

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет приветствовать любую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Я считаю, что ситуация, при которой русский и американский президент встречаются, должна снова стать ситуацией в порядке вещей. Я рада любой такой встрече. Если он говорят друг с другом — это всегда хорошо", — сказала Меркель на своей ежегодной летней пресс-конференции.

По ее словам, такие контакты должны происходить чаще.

"По-моему, с 2015 года президент России не был в Америке, это ненормально", — добавила канцлер.