Меркель обсудила с Путиным Украину и Сирию

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Сочи на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщает сайт Кремля, встреча в резиденции российского президента началась около 15 часов по московскому времени.

Около 16 часов Путин выступил с заявлением перед прессой. Он сообщил, что обсудил с Меркель необходимость неукоснительного выполнения сторонами минских договоренностей, и высказался насчет расследования событий 2014 года в Одессе и подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ на Украине. Для реализации Минских соглашений нужно добиться прямого диалога Киева и Донбасса, добавил президент.

Затем Путин перешел к сирийской повестке. "Виновные в инциденте с химоружием в Идлибе должны быть установлены и привлечены к ответственности в результате тщательного расследования", — цитирует президента ТАСС. Глава РФ подчеркнул особую роль США в сирийском вопросе и невозможность разрешить ситуацию без взаимопонимания с Вашингтоном.

Также Путин сообщил, что обсудил с Меркель протестные акции в РФ, обратил ее внимание, что правоохранительные органы действуют мягче, чем в ЕС.

Меркель, в свою очередь, рассказала о перспективах снятия антироссийских санкций: "Я хотела бы, чтобы мы добились возможности снять санкции при выполнении минских договоренностей". Она добавила, что не видит необходимости в заключении нового соглашения для мирного урегулирования на Украине.

Также канцлер затронула тему ущемления прав геев в Чечне и попросила президента России о том, чтобы он обеспечил соблюдение прав меньшинств, сообщает "Интерфакс". Также важно защитить "Свидетелей Иеговы" в России, подчеркнула глава немецкого правительства.

Кроме того, Меркель выразила надежду, что избирательный процесс в Германии не будет атакован хакерами, сообщает Reuters (об этой угрозе ранее писала иностранная пресса).

Формальным поводом для приезда главы германского правительства в РФ после двухлетнего перерыва является подготовка к саммиту "большой двадцатки", который пройдет в Гамбурге в июле этого года. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт накануне визита сообщил, что Меркель собирается обсудить с Путиным ситуацию на Украине, конфликт в Сирии и политическую обстановку в Ливии. Он также сообщил, что лидеры проведут два раунда переговоров, в перерыве между которыми успеют пообщаться с прессой.

С начала украинского кризиса это не первая встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель: в 2015 году канцлер приезжала в Москву для участия в памятных мероприятиях по случаю Дня Победы (пропустив при этом парад 9 мая). В прошлом году лидеры двух стран виделись на саммите G20 в Китае и на встрече "нормандской четверки" в Германии. Однако двусторонний российско-германский диалог с 2014 года остается усеченным до минимума: сохранились научно-культурные, межрегиональные и некоторые межведомственные связи, но ключевые инструменты сотрудничества Москвы и Берлина заморожены.